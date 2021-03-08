Döviz kurlarında sert yükseliş

Sermaye piyasaları haftaya oldukça hareketli başladı. Borsa Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti. Türkiye’nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS), dolar/TL yükselişinin ardından 338 baz puana çıkarak 2021 yılının zirvesine ulaştı. Döviz cephesinde yukarı yönlü hareketler hızlandı. Saat 15.40 itibarıyla TL karşısında yüzde 1,5'ten fazla değer kazanan euro 9.15 liraya ulaştı. Dolarda ise yükseliş biraz daha hızlı oldu. Yüzde 2'yi aşan artış ile dolar, 7,70 lira oldu.

ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL, geçen hafta 2021 yılının zirvesi görerek 7.50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı. 7.59'a kadar tırmanmasının ardından haftayı 7.53'ten kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde hareketli bir gün geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 gün önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. 1 saat süren sürpriz ziyarette ağırlıklı olarak seçim sisteminin ele alandığı söyleniyor.

Bu arada, petrol fiyatının yeniden 70 dolara yükselmesi de Türkiye gibi ithalat yapan ülkeler için daha fazla cari açık anlamına geliyor.