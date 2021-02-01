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Döviz kurlarında düşüş yüzde 2'yi geçti: Dolar 7.20'nin, euro 8.70'in altında

Merkez Bankası'nın geçen hafta verdiği net mesajlar, Türk Lirası’na destek olmaya devam ediyor. Geçen haftayı 7.32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, 7.16'ya kadar gerilerken; euro/TL ise 8.88'den kapattığı geçen haftanın ardından 8.66-8.65 bandına çekildi.

Ekonomi 01.02.2021, 16:53
2004
Döviz kurlarında düşüş yüzde 2'yi geçti: Dolar 7.20'nin, euro 8.70'in altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın yılın ilk enflasyon toplantısında piyasalara verdiği net mesajlar ve sıkı para politikası duruşunun korunacağına yönelik açıklamalar Türk Lirası'na desteğini sürdürüyor. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre çok daha güçlü bir zeminde hareket ettiği gözlemlenen dolar/TL'de düşüş yeni haftanın ilk gününde yüzde 1'in üzerine çıktı. Benzer şekilde hareket eden euro/TL'de de geri çekilmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftayı 7.32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, hızlı bir düşüşle başladığı haftanın ilk gününde en düşük 7.17'nin altını gördü. Euro/TL'deki düşüş dolardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşirken geçen cuma 8.88'den kapanan euro/TL kuru, 8.6685'e kadar çekildi.

Saat 15.25 sularında dolar/TL yüzde 1.96 kayıpla 7.1763'ten; euro/TL ise yüzde 2.37'lük düşüşle 8.6745'ten işlem görüyordu.

Dolar/TL için kritik seviyeler neler?

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan teknik analiz notunda dolar/TL’nin 200 günlük hareketli ortalamasının 7.32 seviyesinin altında kalmaya devam edilmesi durumda 7.22 – 7.15 seviyesi, 7.39’un üstüne çıkılması durumda ise 7.57 – 7.60 seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edileceği paylaşıldı.

Dünya’nın aktardığına göre, Ahlatcı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, 7.20 desteğinin kırılması durumunda kurun 7.05'leri test edebileceğine işaret ediyor. Dolar endeksi 91.00 seviyesi yakınlarına doğru hareket eğilimi gösterse de Dolar/TL’de haftanın ilk işlem günü Türk Lirası’ndaki güçlenmeye bağlı olarak 7.20’li seviyeler test edildi. Bu hafta açıklanacak enflasyon ocak ayında da artışa işaret ediyor fakat enflasyonla mücadele için TCMB’nin sıkı para politikasına bağlılık konusundaki açıklamaların sürmesi Türk Lirası’na olan talebi reel faiz avantajı ile birlikte güçlü tutuyor. Kurda 200 günlük hareketli ortalama altında kalıcılıkla 7.20 desteği altına geçilirse 7.10-7.05 gibi seviyeler test edilebilir.

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, yayımladığı değerlendirmede, piyasalardaki dalgalanmanın kısa vadeli işlemlerde bir süre daha devam edebileceğini ve zeminin yeniden yerine oturmasının biraz zaman alabileceğini ifade etmesine karşılık, şunları söyledi:

"USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini ve global fonlama koşullarındaki seyrin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan 7.24-7.21 destek, 7.32-7.39 ise direnç olarak izlenebilir.”

Merkez Bankasının açtığı döviz karşılığı TLSwap alım ihalesinde 3.412 milyar dolar teklif geldi.

2021-02-02 valörlü, 2021-05-04 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu. İhalede swap oranı en düşük 3063.00 ortalama 3072.18 en yüksek 3091.12 şeklinde oluştu. Tekliflerin ortalaması 3028.38 olarak gerçekleşti.

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