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Döviz kurları güne hareketli başladı

Yurt içinde ABD ve AB Liderler Zirvesi'ndeki Türkiye'ye ilişkin yaptırım açıklamaları yakından izleniyor. Kapanışın ardından yükselişe geçen dolar, bu sabah 7,90 TL’nin hemen altında güne başlarken, euro da 9,60'ı aştı.

Ekonomi 11.12.2020, 09:40
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Döviz kurları güne hareketli başladı

Haftanın ikinci yarısında hareketlenen gündemle son işlem gününe hazırlanan yurt içi piyasalar, güne döviz tarafında da hareketli başladı. Perşembe piyasalar kapandıktan sonra 7,92 TL’yi gören dolar, bu sabah erken saatlerinde 7,90'ın biraz altında güne başlarken 08.00 civarında kritik seviyenin üzerine çıktı. Euro da 9,60 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

08.15 itibarıyla dolar/TL 7,9014, euro/TL 9,6062 seviyesinden işlem gördü.

YAPTIRIM HABERLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Bu haftaki gündeminin ana maddesi olan AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yönelik "ağır bir yaptırım" kararı çıkmadı. Brüksel'deki Zirve devam ederken sonuç bildirgesinin Türkiye'yle ilgili kısmında uzlaşmaya varıldı ve o bölüm açıklandı. Bildiride, Doğu Akdeniz nedeniyle daha önce yaptırım uygulanan Türk şirketleri ve vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasına karar verildi. Mart 2021'e kadar ilişkilerin durumu ve diğer seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması istendi.

Türkiye'ye yönelik yaptırımın masada olduğu ABD'den de çeşitli haberler ve iddialar geliyor. Bloomberg, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını imzaladığını öne sürerken, Reuters haber ajansı yaptırımların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacağını iddia etti.

VERİ GÜNDEMİ

Yurt içinde ödemeler dengesi raporunun izleneceği haftanın son işlem gününde, yurt dışında ABD'den gelecek üretici fiyatları takip edilecek.

ÖNE ÇIKANLAR

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 1,8 trilyon euroluk 2021-2027 AB bütçesi ve korona virüs salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma paketi konusunda uzlaşmaya vardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası İngiltere'nin AB ile bir ticaret anlaşmasına varamamasının "güçlü" bir ihtimal olduğunu söyledi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışma grubu Pfizer/Biontech aşısına onay verdi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığını bildirdi.

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin her an yaptırım uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü için yayınladığı 2021 Görünümü raporunda, Türk bankaları için faaliyet ortamının ekonomik toparlanmaya rağmen 2021 yılında da zorlu olmaya devam edeceğini öngördü.

YURT DIŞI

ABD'de günün en önemli verileri üretici fiyatları ve Michigan tüketici güven endeksi olacak. Önceki ay yüzde 0,3 olarak açıklanan üretici fiyat tahmini yüzde 0,2 şeklinde oluştu. Michigan tüketici güven endeksinde ise bir miktar yukarı hareket bekleniyor. Geçen ay yüzde 76,9 olan endeksin öncü verilerle 77,0 puana geleceği tahmin ediliyor.

YURT İÇİ

Yurt içinde ödemeler dengesi verileri izlenecek. Ekonomistlerin Ekim ayı cari işlemler medyan tahmini 155 milyon dolar, ortalama tahmini ise 327 milyon dolar açık oldu. Ankette 2020 yılı ödemeler dengesi cari işlemler hesabı tahminlerine ilişkin medyan değer 34 milyar dolar açık, ortalama ise 33 milyar 329 milyon dolar açık şeklinde oluştu. TCMB kararı saat 10.00'da açıklanacak.

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