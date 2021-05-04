Döviz, Euro ve altın zirveye yapıştı!

TÜİK'in Nisan 2021 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Türk Lirası'nın dövize karşı değer kaybı sürüyor. TÜİK merakla beklenen Nisan 2021 enflasyon rakamlarını açıkladı. Piyasalarda nisan ayı enflasyon beklentisi, aylık bazda yüzde 1,80 artış olacağı şeklindeydi.

Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,68 artarken. yıllık bazda yüzde 17,14 oldu.

Bu verilerle, Kasım ayında başlayan yükseliş serisi yedinci aya taşınmış olurken, tüketici enflasyonu son 23 ayın zirvesine yükseldi.

Dün açıklanan enflasyon verilerinin de ateşlediği piyasalarda dolar 8,25 TL'den, Euro 9,97 TL'den, Sterlin ise 11,49 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 474 TL'den fiyatlanırken, gümüş 7,10 TL'ye yükseldi. Bitcoin ise 56 bin 182 dolardan fiyatlanıyor.

Analistler doların teknik göstergelerine ilişkin yorumlarında yukarı yönlü hareketlerde 8,32 ve 8,40 dirençlerinin ön plana çıktığını kaydediyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek seviyesi 8,25 lira. Kurun bu seviyenin altına gerilemesi durumunda 8,1950 ve 8,1050 destek seviyeleri takip edilecek.

Onsu 1.787 dolardan işlem gören altında, gram altın 469/474, çeyrek altın 761/778, Cumhuriyet altını ise 3.136/3.171 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Enflasyon açıklandı, Mayıs 2021 kira zam oranı da belli oldu!Emlak

ENFLASYON SON 23 AYIN ZİRVESİNDE

Piyasalarda nisan ayı enflasyon beklentisi, aylık bazda yüzde 1,80 artış olacağı şeklindeydi. Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,68 artarken. yıllık bazda yüzde 17,14 oldu.

Bu verilerle, Kasım ayında başlayan yükseliş serisi yedinci aya taşınmış olurken, tüketici enflasyonu son 23 ayın zirvesine yükseldi.

Ekonomistler, nisanda yıllık enflasyonun yüzde 17,27 ile piyasa beklentilerinin altında gelmesinin ardından, bundan sonraki süreçte emtia fiyatlarının seyrinin ve tam kapanma döneminin ardından oluşabilecek maliyet yönlü baskıların boyutunun, enflasyonda zirvenin geride kalıp kalmadığı konusunda belirleyici olacağını söyledi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NİSANDA AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu, nisana ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 5,1 azalarak 93,9 değerini aldı.

Buna göre, endeks martta 98,9 iken, nisanda yüzde 5,1 gerileyerek 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

MERKEZ'İN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

FED BAŞKANI POWELL'DAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de ekonomik görünümün açıkça canlandığını, ancak toparlanmanın düşük ücretli işlerde çalışanlar için daha yavaş güç kazandığını ifade etti.

Powell, Ulusal Topluluk Yeniden Yatırım Koalisyonu (NCRC) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen ekonomi konferansında değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir dönemden geçildiğini yineleyen Powell, "Henüz düzlüğe çıkmadık ancak şimdi gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." dedi.