Döviz, altın alımında vergiler arttırıldı

Buna karşılık, şu kambiyo işlemlerde ise BSMV sıfır oranında uygulanıyor:
– Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları.
– Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları.
– Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları.
– Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları.
– İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.