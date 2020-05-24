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Döviz, altın alımında vergiler arttırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, finansman bonosundan alınan yüzde 10 düzeyindeki vergi yüzde 15’e çıkarılarak, mevduatın vergisi ile eşitlendi. Döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi de (BSMV) “binde 2″den “yüzde 1.0” düzeyine yükseltildi.

Döviz, altın alımında vergiler arttırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, finansman bonosundan alınan yüzde 10 düzeyindeki vergi yüzde 15’e çıkarılarak, mevduatın vergisi ile eşitlendi. Döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi de (BSMV) “binde 2″den “yüzde 1.0” düzeyine yükseltildi.

24 Mayıs 2020 Pazar 12:29
2015 Okunma
Döviz, altın alımında vergiler arttırıldı

Buna karşılık, şu kambiyo işlemlerde ise BSMV sıfır oranında uygulanıyor:

– Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları.

– Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları.

– Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları.

– Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları.

– İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

Son Güncelleme: 24.05.2020 12:31
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