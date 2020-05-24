Döviz, altın alımında vergiler arttırıldı

Buna karşılık, şu kambiyo işlemlerde ise BSMV sıfır oranında uygulanıyor:

– Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları.

– Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları.

– Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları.

– Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları.

– İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.