DOSABSİAD’dan GUHEM’e tam not

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) yönetim kurulu üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa’ya kazandırılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) ziyaret etti.

BTSO’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçen GUHEM, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Nilüfer Çevikel ve beraberindeki heyet, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Türkiye’nin son dönemde uzay çalışmalarında ortaya koyduğu hedeflerin herkesi heyecanlandırdığını belirten Nilüfer Çevikel, GUHEM’in de bu hedeflere önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

GUHEM’in uzay ve havacılık alanlarında farkındalığı artıracağını, bu alanda çocuklara ve gençlere ilham kaynağı olacağını belirten Çevikel, “Ülke olarak önümüze koyduğumuz büyük hedefler var. Bu noktada aynı heyecanı 7’den 70’e herkese hissettirmek büyük önem taşıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’ın vizyonuyla hayata geçen GUHEM bu anlamda çok değerli bir proje. Böyle donanımlı bir merkezin şehrimizde olması, bu kente değer katmak için çabalayan herkes için büyük bir iftihar kaynağı. Burada yapılacak çalışmalar, uzay ve havacılık alanında elde edeceğimiz başarıların da temelini oluşturacaktır” dedi.

GUHEM’in Türkiye’nin uzay yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oluşturacağını vurgulayan Çevikel, “Gerek mimarîsi, gerekse bünyesindeki sergi ve düzenekleri ile GUHEM, Türkiye için örnek bir proje. Merkezde yapılan çalışmalar oldukça etkileyici. Salgın sonrası 7’den 70’e herkes mutlaka GUHEM’i ziyaret etmeli” diye konuştu.

GUHEM’in Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk eğitim merkezi olduğunu söyleyen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, 13 bin 500 metrekare alanda kurulan merkezde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile birbirinden farklı uygulamaların yer aldığını söyledi. GUHEM ile yeni nesillere uzay farkındalığı oluşturacak bilgiler vermeyi ve bu alana olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirten Mirahmetoğlu, DOSABSİAD yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti.