banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kar üstünde eğitim kampı
Kar üstünde eğitim kampı
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Yargıdan iç ısıtan karar
Yargıdan iç ısıtan karar

DOSABSİAD’da 2’inci Nilüfer Çevikel dönemi

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 18. Olağan Genel Kurul’da güven tazeleyerek yeniden oybirliği ile seçildi. 35’inci yılını kutlayan DOSABSİAD’DA ‘ilk’ niteliğindeki çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Çevikel, “Türkiye’nin geleceğini, geleceğini Türkiye’de görenler belirleyecektir” dedi.

Ekonomi 27.03.2022, 12:18
DOSABSİAD’da 2’inci Nilüfer Çevikel dönemi

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 18. Olağan Genel Kurul’da güven tazeleyerek yeniden oybirliği ile seçildi. 35’inci yılını kutlayan DOSABSİAD’DA ‘ilk’ niteliğindeki çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Çevikel, “Türkiye’nin geleceğini, geleceğini Türkiye’de görenler belirleyecektir” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), derneğin konferans salonunda 18. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Derneğin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olan Nilüfer Çevikel, geniş katılımla gerçekleşen Genel Kurul’da güven tazeledi. İlk dönemlerinde pandeminin ve ekonomik gelişmelerin getirdiği sorunlarla mücadele ettiklerini ve çok önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Çevikel, “Ülkemizin yüz akı konumundaki organize sanayi bölgelerinden DOSAB’ın sanayici ve iş insanlarını tek çatı altında topladığımız DOSABSİAD’ın 35’inci yılında başarılı bir yönetim anlayışını ortaya koyduk. İlk dönemimiz boyunca DOSABSİAD’da pek çok alanda ilkleri hayata geçirdik. Pandeminin etkisiyle oluşan ekonomik sorunları ve küresel risk unsurlarıyla karşı karşıya kalsak da motivasyonumuzu kaybetmeden ilklerin SİAD’ı olmayı sürdürdük. Başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay olmak üzere Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Özer Matlı ve DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özsoy’a verdikleri kıymetli desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yönetimimizde bulunan 25 kişilik ekipten bu sene ayrılmak isteyen kimse olmadı ve bu nadir görülen, emsali bulunmayan durumlardan biridir. 5 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle 50 bin kişiye istihdam sağlayan 594 firmamız, itici gücümüz olarak ekonomik kalkınmaya katkı sağladı. Hayata geçirdiğimiz stratejik iş birlikleri ile bölgemizde faaliyet gösteren firmalara ulusal ve uluslararası koşullarda çalışma ortamı hazırladık. Bugün geldiğimiz noktada gücümüze güç katmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gücümüzü pekiştirdiğimiz yeni yönetimimiz ile DOSABSİAD çok daha iyi noktalara gelecektir” dedi.

“İlklere imza atmaya devam edeceğiz”

Yenilikçi ve rekabetçi bir üretim anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla inovasyonun ve dijital dönüşümün etkilerini şekillendiren bir konumda olduklarını vurgulayan Çevikel, “Ar-Ge faaliyetlerimiz, yüz yüz ve çevrimiçi toplantılarımız, Ur-Ge projelerimiz girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için verdiğimiz destekler ve daha fazlası ile üreten geleceğin kilidini açtık. 3 yıl önce seçildiğimiz Genel Kurul’da ‘Orta ve uzun vadede hedefimiz sanayide dijital bir kültür oluşturmak olacak’ demiştik ve bunu fazlasıyla başardık. BUTGEM ile iş birliğinde başlattığımız Dijital Dönüşüm Okulu ile Türkiye’de bir ilke imza attık. Keza iklim kriziyle mücadele çerçevesinde sürdürülebilir üretim için de eyleme geçtik. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da iş dünyamızın sorunlarını en üst mercilere ileterek çözmeye devam edeceğiz. Güçlü ekonominin ancak cesur kadınlarla mümkün olduğunu kabul etmeliyiz. Kadınlarımız cesaretle yola çıkıp ekonomimize yön verecek en üst mevkilerde etkin roller üstlenmesi için bu dönemde de fark oluşturan projeleri hayata geçireceğiz. Üretime yönelik destekler ve teşvikler ile oluşturulacak bir ortamda yeşil ve teknolojik üretim doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken bölgemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hiç durmadan üretmeye ve rol model olmaya devam edeceğiz. Çok iyi bilmeliyiz ki Türkiye’nin geleceğini, geleceğini Türkiye’de görenler belirleyecektir” ifadelerini kullandı.

Yönetim ve Denetim Kurulu ile Haysiyet Divanı belirlendi

Nilüfer Çevikel başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı belirlendi. Yönetim Kurulu Nilüfer Çevikel (Başkan), A. Kaan Kurtuluş, Ali Güzeldağ, Altay Ocak, Candan Akman, Cengiz Yedikardeş, Ece Oran, Ertan Çeçener, Fatih Tuğral, H. Murat Kabadayı, İhsan İpekyayla, İbrahim Erdemir, M. Akif Dikici, Mehmet Beysel, Murat Yılmaz, Onur Kırayoğlu, Onur Kutlualp, Rıdvan Kar, Selin Ceyhan Canik, Semih Kaynar, Serdar Menemen, Şerife Faidelibaş, Vedat Kayaoğlu, Yılmaz Acar ve Yusuf Alper’den oluştu. Denetleme Kurulu Asil Üyeleri Soykan Gülseçen, Cengiz Çalışkan, Güçlü Görür, Çiğdem Değirmencioğlu, Cem Sözeri ve Sarp Kolay Erdilek oldu. Haysiyet Divanı’nda yer alan isimler ise Fahrettin Gülener, Sabri Öztürk ve Şükrü Özçimen oldu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19