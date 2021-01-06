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DOSABSİAD ve Yıldırım Belediyesi sanayie istihdam desteği sağlayacak

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ağırladı. Çevikel, yetişmiş eleman arayan sanayici ve iş arayan vasıflı çalışanları sanayicilerle buluşturabilmek için her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Ekonomi 06.01.2021, 15:06
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DOSABSİAD ve Yıldırım Belediyesi sanayie istihdam desteği sağlayacak

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ağırladı. Çevikel, yetişmiş eleman arayan sanayici ve iş arayan vasıflı çalışanları sanayicilerle buluşturabilmek için her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ağırladı. DOSABSİAD Yönetim binasında gerçekleşen ziyarette Nilüfer Çevikel, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2020 yılına damga vuran pandemi sürecinde olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için üyeleri, sanayiciler ve çalışanlar için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Çevikel, pandemi sürecinde çalışanlar için başlattıkları işten çıkarmama çağrısının tüm Türkiye’de ses getirerek, kanunlaştığını ifade etti. Nilüfer Çevikel, aynı zamanda hayata geçirdikleri istihdam ofisleri ve BTSO işbirliği ile gerçekleştirdikleri mesleki eğitim kursları ile sanayiciyi yetişmiş elemanla buluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Nilüfer Çevikel, Bursa ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan bölgelerinde üyelerinin ve sanayicilerin pandemi süreci ile oluşan yeni dünya düzenine hızla adapte olabilmeleri için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Nilüfer Çevikel, ekonominin en önemli ayaklarından biri olan istihdama destek vermek maksadıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, yetişmiş eleman arayan sanayici ve iş arayan kalifiye çalışanları sanayicilerle buluşturabilmek için her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’da ilçelerinde kurdukları istihdam kompleksi ve meslek edindirme kursları ile Yıldırım’da her kesimden halka istihdam konusunda destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, “İstihdam konusu yalnızca insanlarımızın değil, şehrimizin ve ülkemizin ortak ve en önemli meselelerinden biri. Bu konuda Hükümetimiz ve devletimizin yanı sıra sanayicilerimizin gösterdiği çabalar takdire şayan. Hep birlikte örnek çalışmalara imza atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizlere vereceğiniz destek çok önemli. Meslek edindirme kurslarında eğitim gören ve istihdam ofislerimize başvuran Yıldırımlı hemşerilerimize açılacak her yeni kapı bizler için sevinç ve gurur kaynağı olacaktır” dedi.
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