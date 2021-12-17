Dört müdahalede 4 milyar dolar gitti ama kur düşmedi!

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15.77'ye kadar yükselmişti. Dolar yeni güne de 15.70 liradan başladı. Öğleden sonra ise 17.14 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü.

Ardından Merkez Bankası'nın doğrudan satış yoluyla piyasaya müdahale etmesiyle 16.25 liraya geriledi. Bu, Merkez Bankası'nın aralık başından bu yana 5. müdahalesi oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün aldığı kararla politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. TÜİK kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 21.31 olduğunu açıklamıştı. Son kararla beraber faizle enflasyon arasındaki makas daha da açılmış oldu. PPK son 4 toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimine gitti.

Dün Merkez Bankası ve önceki gün Fed'in kararlarının ardından bugün piyasalarda daha sakin bir haber akışı olacak.

TOPLAM 4 MİLYAR DOLAR MÜDAHALEDEN SONRA BEŞİNCİ MÜDAHALE GELDİ

Merkez Bankası daha önce de 1, 3, 10 ve 13 Aralık’ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık'ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı. Müdahale öncesi 13,80 seviyelerinde olan dolar/TL, müdahale sonrası 12,50 seviyesinin altını gördü ancak kısa süre sonra kur tekrar 13,30’un üzerine çıktı.

2019-2020 döneminde yaklaşık 128 milyar dolarlık örtülü rezerv satışı yaparak kur artışını frenlemeye çalışan TCMB, en son doğrudan müdahaleyi 23 Ocak 2014 tarihinde, yani yaklaşık 8 yıl önce yapmıştı.

2014’teki son doğrudan müdahalede TCMB, 3 milyar 151 milyon dolar satış yapmıştı.

TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB’nin doğrudan Döviz satış yöntemiyle yaptığı dördüncü döviz müdahalesi ise en büyüğüydü. Merkez'in dördüncü müdahalesinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğu açıklandı.

TCMB’nin dördüncü ve son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Merkezin beşinci ve son müdahalesinin toplam tutarı ise henüz bilinmiyor.