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Dorçe Prefabrik ve İnşaat, "2. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nda

- Firma, "Hall 7 / Stand 7E-15"de ziyaretçilerini ağırlayacak

Ekonomi 10.11.2021, 09:41
Dorçe Prefabrik ve İnşaat,

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik, 10-13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "2. SAHA EXPO Savunma Fuarı"nda, "Hall 7 / Stand 7E-15"de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat açıklamasına göre, merkezi ve üretim tesisi Ankara'da olan Dorçe Prefabrik, savunma sanayinin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik kendi bünyesinde tasarladığı, ürettiği ve anahtar teslim inşa ettiği ön üretimli (prefabrik) modüler yapılarıyla 60'tan fazla ülkede 6 kıtada tamamladığı projeleriyle öne çıkıyor. Firma 40 yılı aşkın süredir, silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin, yerli ve uluslararası savunma sanayi kuruluşlarının, her türlü anahtar teslim prefabrik modüler, askeri kamp, hangar ve özel tasarım projelerinin önemli çözüm ortakları arasında yer alıyor.

2. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda savunma, deniz ve havacılık sektörlerindeki en gelişmiş teknolojileri sergilenecek. Fuarda katılımcılar, uluslararası üreticiler ve küresel ölçekteki ürün ve hizmet tedarikçileri ile bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen fuar, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşecek.


- Uçak ve helikopter hangarı projelerini sergileyecek


Ön üretimli ağır çelik sektöründe, uçak ve helikopter hangarı projelerinin üreticilerinden olan Dorçe Prefabrik, Japon ordusu için Cibuti'de tasarım ve yapım işi üstlenilen F-16 Hangarı & F-35 Hangarı gibi üst düzey projeleri, ağır çelik yapı sistemleri ile çözüme kavuşturdu. Projenin tasarım ve yapım aşamalarıyla birlikte, mühendislik ve üst yapı çalışmaları kapsamında, test ve devreye alma faaliyetleri firma tarafından tamamlandı. Firma, 20 yılı aşkın süredir NATO, Birleşmiş Milletler ve pek çok sivil toplum kuruluşu, hükümet dışı kuruluşun onaylı tedarikçiliğini yapıyor.

Havadan Taşınabilen Konteynerler (HTK), Dorçe Prefabrik'in 40 yıllık bilgi birikimi (knowhow) ile gerçekleştirdiği inovasyon, Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan modüler üniteler olarak öne çıkıyor. Gelişen teknoloji, yeni nesil malzemeler ve yapım teknolojileri ile şimdiye kadar sektörde sadece firmanın geliştirebildiği HTK modüllerinin montajı, herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan, her türlü ortamda, elle, kolayca 2 saat içinde yapılabiliyor. Sikorsky helikopterleri ve uçak aracılığıyla operasyon sahalarına kolayca taşınmak üzere tasarlanan bu konteynerler; tam teşekküllü klinik, WC-duş, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, ofis ve mutfak olarak kullanılabiliyor.

Dorçe Prefabrik tarafından modüler yapı sistemleriyle tamamlanan römorklu konteynerler çok amaçlı kullanım olanağı sağlayarak pratik, esnek, hızlı ve kolay sahra çözümlerinin bir parçası oldu. ISO deniz taşıma konteynerlerinden dönüştürülen römorklu modüler konteynerler; talebe göre WC ve duş konteynerleri olarak tasarlanarak üretimi tamamlandıktan sonra savunma sanayii için kullanılıyor.

#Dorçe Prefabrik ve İnşaat #SAHA EXPO
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