Doping Hafıza Bilim ve Teknoloji Kurulu'na yeni isim

İSTANBUL (AA) - Newcastle Üniversitesi Eğitim, İletişim ve Dil Bilimleri Bölümleri Okulu Global Direktörü Doç Dr. Müge Satar, Doping Hafıza Bilim ve Teknoloji Kurulu'na katıldı.

Doping Hafıza açıklamasına göre, çevrimi içi eğitim platformu olarak inovatif bir öğrenme kültürü inşa eden Doping Hafıza, bu süreçte daha hızlı ilerleyebilmek adına Bilim ve Teknoloji Kurulu'nu yeni isimlerle genişletiyor. Kurula dahil olan Doç Dr. Müge Satar'ın teknoloji bazlı dil eğitimi tekniklerinde uzmanlığı bulunuyor. İngiltere Yüksek Eğitim Akademisi (HEA) Kıdemli Bilim Kurulu Üyesi de olan Satar, "Journal of Virtual Exchange" dergisinin eş editörü ve "Virtual Exchange: Towards Digital Equity In Internationalisation" kitabının editörü olarak öne çıkıyor. Deneyimlerini uluslararası seminer ve konferanslarda paylaşan, bu kapsamda eğitimler veren Satar, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "ENACT" projesi araştırmacı başkanlığını da yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müge Satar, ana uzmanlık alanının yabancı dil eğitiminde teknoloji kullanımı olduğunu belirterek, bu alanda bilgisayar tabanlı iletişim, uzaktan ve çevrim içi öğretim, sosyal hazır bulunuşluk, öğretmen beceri ve yetkinlikleri üzerinde çalıştığını bildirdi.

Farklı medya araçları ve türleri üzerinden gerçekleşen öğrenci-öğrenci, öğretmen-öğrenci, öğrenci-bilgisayar iletişim ve etkileşimlerine odaklandığını aktaran Satar, "Son dönemde kültürlerarası ve kültürler ötesi iletişim odaklı, öğrencilerin dijital ve dil becerilerini geliştirerek küresel ve uluslararası bakış açısı kazandırmayı hedefleyen sanal değişim programları ile ilgili projelerde aktif rol alıyorum. Tüm bu teknoloji odaklı eğitim içeriklerinin, çeşitli öğrenci gruplarına eşit ve kapsayıcı bir şekilde ulaştırılması da eğitim felsefemin temelini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Satar, Doping Hafıza Bilim ve Teknoloji Kurulu'nda yer almaktan ve diğer değerli hocalarla farklı projelere imza atacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Doping Hafıza'nın yeni ulusal ve uluslararası ürünlerinin şekillendirilmesine katkıda bulunacağım. Çevirim içi seminerler ve çalışanlara yönelik eğitimler de planlıyoruz. Çevrim içi eğitim çalışmalarında özellikle öğretmen-öğrenci ve öğrenci-bilgisayar etkileşimlerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesi sürecine katkıda bulunacağım. Doping Hafıza ürün, öğretmen eğitimi ve işleyişindeki mevcut ihtiyaçları analiz edeceğim. Yeni ürünlerin geliştirilmesinde eğitim tasarımcılarıyla birlikte değerlendirmeler yapmak ve çevrim içi ders gözlemleri ile sunulan hizmetlerin öğrencilere en iyi şekilde ulaştırılması gibi etkinlikler de hız kazanacak. Doping Hafıza'nın sosyal hizmet projelerine destek verip eğitimin daha çok öğrenciye ulaşmasını sağlamak için gerekli çalışmalara dahil olacağım."