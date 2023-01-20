Dönümde 100 bin liraya kadar gelir sağlıyor, üreticiliği yaygınlaşıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde tropik ürünlerden gölevez olarak da bilinen kolakasın bahçesi kuruldu. Kilosu 20-25 lira arasında satılan ürünün dönümde üreticisine 100 bin liraya kadar gelir getirdiği bildirildi.

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte daha da ılımanlaşan Akdeniz Bölgesi’nin üreticileri de tropik ve subtropik ürünlere yönleniyor, ekim ve ürün sayısı da yaygınlaşıyor. Daha önce bir birinden farklı ürünlerin yetiştiği bölgede bu sefer de tropik ürünlerden gölevez olarak da bilinen kolakasın bahçesi kuruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da Erdemli’de üretici Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen tarafından kurulan bahçede incelemede bulunuldu, hasat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlara kolakas yemeği ikram edilirken kilogram fiyatının 20-25 TL arasında satıldığı ifade edildi. Dönümde 100 bin TL’ye kadar gelir getiren ürünün özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyükşehirlerde Uzakdoğu yemekleri sunan restoranlar tarafından talep edildiği kaydedildi.

"Tropik ve subtropik meyvelerin üretimi oldukça gelişti"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim, iklimin ılımanlaşmasıyla birlikte özellikle sahil bölgelerinde tropik ürünlerin yetişmesine imkan sağladığını belirtti.

Tropik ürün yelpazesinin giderek arttığına dikkat çeken Zayim, "Bugün üreticimizin kendi çabalarıyla kurduğu Gölevez yani Kolakas bahçesindeyiz. Tabi biz Mersin İl Müdürlüğü olarak bir çok üründe çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bölgemizde son zamanlarda muz ile birlikte tropik ve subtropik meyvelerin üretimi oldukça gelişti. Muzun yanında avokado, quava, mango gibi ve papaya gibi bitkilerin bölgemizde ekimi yaygınlaşıyor. Tabi iklimimizin giderek ılımanlaşması sahil bölgelerinin özellikle tropik meyve konusunda daha çok çalışmasına ve üretmesine imkan tanıyor. Bugün de üreticimizin yapmış olduğu çabanın karşılığını aldığı güzel bir gün" dedi.

"Sağlık için faydalı, mikro elementler yönünden zengin"

Bitkinin yetiştiği iklim ve özellikleriyle de ilgili bilgi veren Zayim, "Kolakas Güney Doğu Asya’da özellikle Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde tropik ve subtropik bölgelerde yetişen bir bitki. Sağlığa oldukça faydaları var. Özellikle mikro elementler yönünden. Potasyum, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum gibi elementler yönünden oldukça zengin bir ürün. Tabi Bozyazı, Anamur, Gazipaşa, Alanya gibi daha ılıman bölgelerde yıllardır yetiştiriciliği yapılıyor, tüketiliyor. Özellikle Kıbrıs taraflarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tüketiliyor. Bölgemizde de bu ürün özellikle Erdemli ilçesinin iklim şartlarına uygun olması sebebiyle yaygınlaşma gösterebilecek bir potansiyel var" diye konuştu.

"Dekardan 100 bin lira gelir getiriyor"

Ziraat Yüksek Mühendisi Üretici Mevlüt Şen de, "Gölevez bitkisi sıcak iklim bitkisidir. Akdeniz bölgesinin sahil ovalarında yetiştirilebilir. Dekarda 5-7 ton arası verim alınmaktadır. Yaprakları devetabanı çiçeğine, kökleri patatese benzer. Mersin halinde şuan toptan 25 liradan gidiyor. Mersin’de 100 bin kişi bunu tüketiyor. Anamur, Bozyazı, Kıbrıs’ta tüketiliyor. Antalya’da da Alanya, Gazipaşa’da tüketiliyor. Dekardan 100 bin lira gelir getiriyor. Türkiye’de bin ton üretim var" dedi.

Eşiyle birlikte gölevez olarak da bilinen kolakas üretimi yapan Özlem Şen, "Çok tercih edilen bir bitki, revaçta olan bir bitki. Çok su isteyen bir bitki, sadece suyla büyüyen bir bitki. Masrafsız, zahmetsiz. Bence çiftçinin yeni gözdesi olması gerek" diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise suyu seven bir bitki olduğunu dile getirerek, "Dönüm başına 5 ila 7 ton arasında verim alınmakta, hal fiyatı 20-25 lira ve dönümde 75 ila 100 bin lira civarında bir gelir getirmektedir" şeklinde konuştu.