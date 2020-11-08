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Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları

Tarla parasının yanı sıra çiftçilere ve üreticilere arpa yulaf ,buğday, çay fındık ödemeleri de yapılmaktadır. Ödemeler Ziraat bankası aracılığıyla hesabı olanların hesaplarına, hesabı olmayanların ise T.C kimlik numaralarının son iki hanesine göre yatırılmaktadır.

Ekonomi 08.11.2020, 12:18
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Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları

Tarla Parası Kaç Lira Yatırılacak?

Fındık üreticilerine verilecek olan alan bazlı gelir desteği ödemesi dekar başına 170 TL’dir. Sera desteği 150 TL’dir. İyi tarım uygulaması desteği kapsamında meyve ve sebze desteği dönüm başına 50 TL’dir. Aromatik süs bitkileri destek ödemesi dönüm başına 100 TL’dir. Toprak analiz parası dekar başına 2.5 TL’ dir.

Tarla parası dönüm başına yağlı tohum bitkileri ve endüstri bitkileri, süs bitkileri, meyve alanları, hububat, yumru bitkiler, yem bitkileri, baklagiller, peyzaj, mera ve orman özel çayır alanları, süs bitkileri için mazot ve gübre desteği olarak  verilir. Dönüm başına mazot ve destekleme ödemelerinde yapılacak ödemeler için;

Dönüm başına mazot destek ödemelerinde

  • Buğday,arpa, çavdar, yulaf ödemelerinde; 19 TL
  • Kuru soğan, kanola, aspir, yaş fındık ödemelerinde; 17 TL
  • Nohut, kuru fasulye, mercimek destek ödemelerinde; 22 TL

Dönüm başı gübre destek ödemelerinde 

  • Buğday, arpa, çavdar, yulaf ödemelerinde; 8 TL
  • Kuru soğan, kanola, aspir, yaş fındık ödemelerinde; 4 TL
  • Nohut, kuru fasulye, mercimek destek ödemelerinde; 4 TL

Mazot Gübre desteği  20 ilde 553.326 üreticiye  1,145 milyar TL  27 Mart Cuma günü (yarın) saat 18.00’dan sonra üreticilerimizin hesaplarına TCKimlik Numaralarının son hanelerine göre yatırılmaya başlanacak.

20 Martta da  2 ilde mazot gübre desteği yatmıştı.

Tarla Parası Nasıl Alınır?

Çiftçilerin tarla parası almaları için çiftçilik yaparak üretici konumunda olmaları gerekmektedir. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başvuru yaparak tarla parası alacak olan çiftçilerin ÇKS’ye kayıtlı olmaları ÇKS belgelerinin olması gerekmektedir.

Ekilen tarlaların parasını almak için tarla tapularıyla birlikte Tarım Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Çiftçilerin tarla parası almak ve tarla desteğinden yararlanmak istemeleri durumunda ÇKS’ye kayıt  olmaları gerekmektedir. Çiftçiler ÇKS belgelerini ve tarla tapularını kayıtlı oldukları Tarım Orman Müdürlüklerine teslim ederek başvuruda bulunmaları gereklidir. Ziraat Bankası tarafından verilecek olan tarla paraları Ziraat bankası şubelerinden veya Başakkart sahipleri Başak kartlarından alabilirler.

Ayrıca 50 dekar araziye sahip olanlar arazi tahlillerini yaptırmak durumundadır. Bu tahlilleri yaptıranlar ürettikleri ürünlere göre Bakanlık tarafından belirlenecek olan mazot ve gübre desteklerine sahip olabilirler.

Buğday Ne Kadar Para Kazandırır? Kar Oranı Maliyet Hesaplaması yaparak elde edeceğiniz kar oranlarını hesaplayabilirsiniz.

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