Dönmez, Rosatom Başkanı Aleksandr Lihaçev ile de Akkuyu’da bir görüşme gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) incelemelerde bulundu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede çalışmalarda bulunan Dönmez, son durumu incelemek ve yetkililerle görüşmek için Akkuyu NGS’ye geldi.

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve bittiğinde Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak olan bölgede Dönmez, ilk olarak havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Dönmez, ziyaretinde Türkiye’ye gelen Rosatom Başkanı Aleksandr Lihaçev ile hem ikili hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Akkuyu NGS inşaatındaki son durum ve ilk reaktörün devreye alınmasıyla ilgili süreç görüşüldü.

Toplantıda Akkuyu NGS’nin yapılan teknik incelemeler neticesinde depremden etkilenmediği bildirildi.

Öte yandan Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremde yardımları için Akkuyu NGS yönetimine teşekkür etti.