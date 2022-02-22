Döngüsel Ekonominin Hayatımızdaki Rolü Büyümeye Devam Edecek!

Plastik; ekonomide değeri olan ve doğru kullanılması gereken bir hammaddedir

Türk plastik sektörünün ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerden biri olduğuna vurgu yapan Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, “2021 yılında ülkemize ihracat anlamında katkı yapan sektörümüz, önümüzdeki dönemde de doğrudan ve dolaylı olarak ihracata katkı yapmaya devam edecektir. Plastik; ekonomide değeri olan ve doğru kullanılması gereken bir hammaddedir. Bugün maalesef karşılaşılan atık sorununun temel probleminin plastik ham maddesinden kaynaklı değil, plastiğin kullanım şekilleri, kullanım sonrası yönetimi ve atığın değerlendirilmesi konusunda yaşanan başarısızlıklardan geldiğini söyleyebiliriz. Sektör olarak bu konu üzerinde çok ciddi çalışmalarımız var fakat bu çalışmalarımızın hem kamu otoritelerimiz hem de kamuoyu tarafından desteklenmesi çok önemli” dedi.

Plastik geri dönüşüm sektörünün ekonomik büyüklüğü önümüzdeki 30 yıl boyunca artacak

Günümüzde döngüsel ekonominin ve buna bağlı olarak geri dönüşümün öneminin hızla arttığını ifade eden Ömer Karadeniz, “Türkiye, dünya ile rekabet edecek bir plastik atık işleme kapasitesine sahip durumda. Plastik geri dönüşüm sektörünün ekonomik büyüklüğünün önümüzdeki 30 yıl boyunca artacağını ve 2050 yılında yaklaşık 900 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağını öngörüyoruz. Birçok sanayi kuruluşumuz dürüst ve yasalara uygun olarak çalışmakta, ülkemizin de bu yeni gelişen endüstrinin içerisinde yer alması için ciddi çabalar sarf etmektedir. Bu kapsamda ülkemizde de kaynağında ayrıştırma ve depozito iade sistemleri kurularak atık yönetimi iyileştirilmelidir. Doğru stratejilerle katı atık depolamayı sıfıra indirmek dahi mümkün” dedi.

Plastik, karbon salımını düşürüyor

Sektörün en önemli sorunlarının başında, plastik hakkındaki olumsuz algıların olduğunu söyleyen Ömer Karadeniz, “Günümüzde plastik, karbon salımını düşürerek temiz bir dünya için gerekli malzemelerin başında geliyor. Kimyasal geri dönüşüm yöntemi sayesinde plastik, çok değerli kimyasallara dönüşüyor. Şu an gelişmiş ülkeler, endüstrileşme ve kalkınma sürecinde uygulanan “üret-kullan-at” diye tabir edilen doğrusal ekonomi modelinin sürdürülebilir kalkınmayı tehdit ettiğini gördüğü için, ekonomi modelinin temelinde atıkların çöp değil kaynak olarak algılandığı ve sisteme bu şekilde adapte edildiği ekonomi modelini yani döngüsel ekonomiyi takip ediyorlar. Ülkemizde de birçok sanayi kuruluşu iş yapma şekillerinin daha sürdürülebilir olması için hedefler belirledi. Bu hedeflerin başarıya ulaşması ve döngüsel ekonomiye tam anlamıyla geçiş için kamu otoritelerimizin yapacağı eylem planı, teşvikler ve yasal düzenlemeler çok önemli” dedi.

Plastikte Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı’nın çıktıları sektöre yansıyacaktır

Son olarak, 18 – 19 Şubat 2022 tarihlerinde İKMİB tarafından düzenlenen ve PLASFED’in de destek verdiği “Plastikte Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı” ile ilgili düşüncelerini dile getiren Ömer Karadeniz, “İKMİB Başkanımız Adil Pelister’e ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı çok önemli bir organizasyon oldu. İnanıyorum ki toplantı sonrası ortaya çıkacak rapor, kamunun gelecek stratejisinin belirlenmesi açısından da önemli bir rol oynayacaktır” dedi.