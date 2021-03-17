Döner sektörü normalleşmeyle nefes aldı

1 Mart’ta uygulamaya konulan pandemi yasaklarının kademeli olarak gevşetilmesi ve yeni normale geçişle yiyecek-içecek sektörü canlandı.

Bilim Kurulu tavsiye kararları neticesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından 1 Mart’ta uygulamaya konulan pandemi yasaklarının kademeli olarak gevşetilmesi ve “Yeni normal”e geçişle yiyecek içecek sektörü canlandı. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) döner sektöründe satışların gözle görülür bir artış kaydettiğini açıkladı.

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, “Cumhurbaşkanlığı kararları ile 1 Mart’ta pandemi yasaklarının kademeli olarak kaldırılmasıyla döner sektörü bir nebzede olsa nefes aldı. Pandemi yasaklarında paket servis ve gel al sistemi ile ayakta kalmaya çalışan Döner sektörü kademeli geçiş kararları ile kısmen de olsa rahatladı. İki haftalık süreçte Türkiye geneli sahadan aldığımız döner satış rakamları ve bilgiler sektörün yukarı doğru hareketlendiği yönünde. 100 bine yakın satış noktasıyla 1 milyonu aşkın çalışanın olduğu döner sektörü eskisi gibi olmasa da biraz canlandı. Buna bağlı olarak döner sektörüne lojistik destek sağlayan sektörlerde de gözle görülür bir iyileşme söz konusu oldu. Yeni normale geçiş, evine yeni baştan ekmek götürme çabası içinde olan yüzbinlerce çalışanın yaşadığı olumsuzluklardan sıyrılıp moral bulmasına vesile oldu. Biz pandeminin en başından beri maske,mesafe ve hijyen konusunda azami dikkat gösteren bir sektör olarak yeni normalde de Döner satış noktalarımızda aynı hassasiyetle müşterilerimize hizmet vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Döner sektörü güvenilir olacak”

Federasyon olarak sektörün iyileştirilmesi ve sanayi haline gelmesi için yapılan çalışmaların pandemi döneminde de hız kesmediğini belirten Mercan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve MYK ile yaptığımız projeleri hayata geçirdik. Döner ustaları için vermeye başladığımız ve uluslararası geçerliliği olan “Mesleki Yeterlik Belgesi” ile Döner sektörünün itibarını koruyup güvenilir bir sektör haline gelmesini de sağlayacağız.Döneri küresel bir marka haline getirmek için UDOFED’in başlattığı çalışmalara yurtiçi/yurtdışı sanayici ve yatırımcılarımızın ilgisi her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Dünyada 140 ülkede her gün milyonlarca porsiyon tüketilen Döneri önce ülkemizde güçlü bir sanayi haline getirip ardından bir Dünya markası olmasının startını verdik. Büyük bir ekonomik güç olacak bu hamlemizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.