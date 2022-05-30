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Dondurmaya zam geldi!
Sıcak havaların gelmesiyle birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmaya da ilgi arttı fakat dondurma da zamdan nasibini aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Cumhuriyet'e konuştu, paketli dondurma fiyatlarına ortalama yüzde 25 zam geldiğini açıkladı. Zamların 1 Haziran’dan itibaren hayata geçeceğini belirten Dündar, "Firma yetkililerinden aldığımız haberlere göre, bu zamlar durmayacak. Bu yazı nasıl bitireceğiz bilmiyoruz artık" dedi.
Ekonomi 30.05.2022, 12:04
GELEN ZAMLARDAN SONRA;
11,50 liraya satılan 100 ml’lik Magnum 15 TL’ye,
11 TL'ye satılan Cornetto Disc ise 14 liraya,
36,90 TL olan kutu dondurmalar 47,50 TL'ye,
En ucuz kutu dondurma ise 14,90'dan 19,90 TL'ye satılacak.