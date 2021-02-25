Don sonrası erken ekim yapılan alanlarda sararma meydana geldi

Tekirdağ’da havaların soğumasıyla etkili olan don sonrasında erken ekim yapılan ve fazla azot gübresi atılan ekili alanlarda sararma meydana geldi.

Trakya bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi sonucu erken ekim yapılan ve azot gübresi fazla atılan buğday ve arpa arazilerinde don etkisi gözlemlendi. Don etkisi sonucu ekin yapraklarında sararma görüldü.

Süleymanpaşa Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrederken, eksi derecelere düşmesi sonucu buğday arpa arazilerinde don etkisi gözlemlenmiştir. Bu zararın meydana gelmesinde, erken ekim, azot gübresinin fazla atılması, bölgeye uygun olmayan çeşit seçimi, son dönemde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi etkili olmuştur. Bitkilerde üst yapraklarda sararma ve don zararı görülmektedir. Kökler kontrol edildiğinde sağlam olduğu gözlemlenmiştir. Üreticilerimizin arazilerini kontrol etmeleri önerilmektedir” denildi.