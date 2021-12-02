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Domateste üretim artarken fiyat düştü

Domates miktar endeksi geçen yılın kasım ayına göre yüzde 38.22 artarken, fiyat endeksi yüzde 26.25 azaldı. Sebze miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 43.46 artarken, fiyat yüzde 3.10 arttı. Meyvede ise geçen yıla göre miktar endeksi yüzde 36.17 artarken, fiyat yüzde 3.69 arttı.

Ekonomi 02.12.2021, 10:37
Domateste üretim artarken fiyat düştü

Domates miktar endeksi geçen yılın kasım ayına göre yüzde 38.22 artarken, fiyat endeksi yüzde 26.25 azaldı. Sebze miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 43.46 artarken, fiyat yüzde 3.10 arttı. Meyvede ise geçen yıla göre miktar endeksi yüzde 36.17 artarken, fiyat yüzde 3.69 arttı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kasım ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2021 Kasım ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Kasım ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 183.20, sebzede yüzde 90.57 ve meyvede ise yüzde 1.10 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste yüzde 38.22, sebzede yüzde 43.46 ve meyvede ise yüzde 36.17 artış kaydetti. Miktar endekslerindeki değişimler, geçen ayların aksine Kasım ayında artış gösterirken, bu artışlar fiyat endekslerine düşüş yönünde değişimler olarak yansıdı.

Fiyat endekslerinde domates geçen yılın Kasım ayına göre (yıllık) 26.25 azalırken, bu azalış son 6 yılın en düşük ikinci Kasım ayı değişimi oldu. Kasım ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 43.46’lık artışa karşılık fiyat endeksi yüzde 3.10’luk artış gösterdi. Bu artış, son 6 yılın en düşük üçüncü Kasım ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 36.17’lik artışa karşılık fiyat endeksi yüzde 3.69’luk artış gösterirken, meyve fiyatlarındaki bu artış da son 6 yılın en düşük ikinci artışı oldu.

Aylık gerçekleşmeler

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 183.20 artarken, işlem fiyatı endeksi bir önceki aya göre yüzde 42.52’lik azalış gösterdi. Son 3 yılın ve Kasım aylarının en yüksek miktar artışı ve en düşük fiyat düşüşü yaşandı.

Bir önceki aya göre sebze miktar ve fiyat endeksleri değişimi, Kasım ayında 2019 ve 2020 yıllarının ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Miktar endeksindeki aylık yüzde 90.57’lik artışa karşılık fiyatlar yüzde 8.51 azaldı. Sebzedeki aylık değişimler, miktar itibariyle mevsimsel eğilimlere uyumlu rekor düzeyde yüksek seyrederken, aylık fiyat değişimlerinde ise son 3 yıldaki en düşük Kasım ayı düşüşünü gösterdi.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Kasım ayında yüzde 1.10 artış gösterirken işlem fiyat endeksi ise yüzde 5.76 azaldı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Kasım ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki 2 yılın değişimlerine göre rekor değişimler gösterdi. Miktardaki artış, Kasım aylarının rekoru oldu. Buna karşın fiyattaki aylık değişim de nispi düşüş yönünde oldu. Kasım ayında miktardaki rekor artış, aylık fiyat değişiminde de geçmiş yılların altında bir seyre neden oldu.

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