Domates mağduru çiftçinin yüzü gülüyor

Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da fiyatlar aleyhine gelişen domates üreticisi için devreye giren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk Şeker’in salçalık domates alımına başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karacabey ve Mustafakemalpaşa bölgesinde günlük 2 bin tona yaklaşan alımların başladığına dikkat çeken Esgin, açıklamasında şunları söyledi:

50 bin ton alım yapılacak

Türk Şeker, Bursa bölgesinde bugün itibariyle salçalık domates alımlarına başladı. Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da sahada yaptığımız hızlı planlama ile günlük 2 bin tona yaklaşan alımlar gerçekleştiriyoruz. Toplamda 50 bin ton (ve gerekirse daha fazla) salçalık domates alımı yapmayı planlıyoruz. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ağırlıklı başlayarak Bursa’mızın diğer ilçeleri ile Balıkesir ve Bandırma bölgelerimizden de alımlar gerçekleşebilecek. Domates üreticilerimizin mağduriyetini ortadan kaldıracak şekilde fiyat regülasyonu sağlayacağız. Önümüzdeki yıl, girdi maliyetleri ile finansman riskini azaltacak, sözleşmeli tarımda üreticimizi koruyacak ve alım garantisiyle çiftçimize bir koruma kalkanı sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacağız. Bölgemizdeki üreticilerimiz adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğim"