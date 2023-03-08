Domates ihracatındaki yasak kaldırıldı

Muğla’nın özellikle Fethiye, Ortaca, Dalaman bölgesinden yurt dışına gerçekleştirilen ve iç arz nedeniyle yasak getirilen domates ihracatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.

İhracat şampiyonu taze domatese getirilen ihracat yasağına 50 kurumun yaptığı itiraz sonrası yasak kalktı. Domates ve türev ürünlerde 1 milyar dolarlık ihracatın yolu açıldı. Taze domates ihracatına 3 Mart 2023 tarihinde getirilen ihracat yasağı, sektörden gelen itiraz üzerine 3 gün sonra kaldırıldı. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin ihracat şampiyonu domates ve domates türevli ürünler sektörü, 1 milyar dolarlık ihracatın yolunu açan kararı memnuniyetle karşıladı.

Domates sektörünün 2022 yılında 377 milyon doları taze domates olmak üzere 980 milyon dolarlık ihracata imza attığının altını çizen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Türkiye’nin 2022 yılında taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin yaptığı 5,5 milyar dolarlık toplam ihracatın yüzde 18’ini domates ve domates türevi ürünlerden elde edildiği, bu yasak kararının kaldırılmasının hem üreticiyi, hem ihracatçıyı, hem de uzun vadede tüketicileri rahatlattığını ifade etti.

2023 yılında taze domates, salça, kuru domates, soyulmuş domates, domates salçası, dondurulmuş domates, domates sosları ve ketçap, domates suyundan elde edilecek döviz tutarının 1 milyar doları geçmesinin beklendiğine temas edilen yazılı açıklamada, “Tarım ürünleriyle ilgili politikalar geliştirilirken uzun soluklu düşünülmesi gerekiyor. Türkiye yıllık 13-14 milyon ton domates üretimiyle dünyada önde gelen ülkelerden biri konumunda. Ürettiğimiz domatesin yarısını taze sofralık tüketim için, yarısını da sanayi tipi domates üretiyor. Taze domates ihracatımız 550-600 bin ton seviyesinde. Başka bir ifadeyle toplam üretimin yüzde 3,5’u, sofralık tipi domatesin yüzde 7-8’lik bir dilimi ihraç oluyor. Türkiye’nin ürettiği domates hem iç piyasasına, hem ihracatına, hem de meyve sebze mamulleri sektörüne yetecek düzeyde. Sektör tüm gücüyle üretmeye ve ihraç etmeye devam edecek. İhracat tarım ürünlerinde regülatör görevine sahip. İhracatın regülasyon görevini devre dışı bıraktığınızda zincirdeki tüm halkaları koparacak bir hareketlilik olur” uyarısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kirişci’ye teşekkür

EYMSİB, “Piyasalarda psikolojik bir baskıya yol açacak olan ihracat yasağı kararının kısa sürede kaldırılmasını sağlayan, konuyla bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” diyerek görüşlerini noktaladı.

Salça ihracatı rekora koştu

Türkiye 2022 yılında taze domates ihracatından yüzde 4’lük artışla 377 milyon dolarlık döviz elde ederken, salça ihracatı yüzde 97’lik artışla 208 milyon dolardan 408 milyon dolara çıktı ve taze domates ihracatını geçti. Kurutulmuş domates ihracatı 116 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, 57 milyon dolarlık dondurulmuş domates, 22 milyon dolarlık domates sosları ve ketçap ihraç edildi.