Dolce Vita Halı 2. “Halı Zirvesi”ni Antalya’da gerçekleştirdi

Sezona 17 yeni, 22 eski olmak üzere 40’a yakın koleksiyon ile hazır olduklarını belirten Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran, “Halılarımızda dünyanın en iyi yününü kullanıyoruz. Halı sektöründe amacımız her eve girmek. Bambu halından çocuk halısına kadar her türlü halıyı koleksiyonlarımızda bulunduruyoruz" dedi.

Temelleri 1980 yılında Mehmet Taşkıran tarafından atılan, 2009 yılında ise Dolce Vita Halı olarak isimleşen marka, yeni koleksiyonlarını Antalya Belek’te gerçekleştirdiği “Halı Zirvesi” ile bayilerine tanıttı. “Yapan değil satan usta” sloganı ile yapılan zirveye, 350 bayi katıldı. Toplantı salonunda adeta renk cümbüşü oluşturan birbirinden değerli halılara bayilerin ilgisi yoğun oldu.

“Halı tercihleri son yıllarda çok değişti”

Lansman hakkında bilgi veren Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran, “Şuanda Türkiye’de 471 tane bayimiz var. Dünyada 25 ülkede satış yapıyoruz. 5 tane kendimize ait mağazamız var. İzmir’de fabrikamızda 30 çalışanımız özel tasarımlar yapıyor. Amacımız her eve girmektir. Çok genç bir ürün koleksiyonuna sahibiz. Bambu halından çocuk halısına kadar her türlü halıyı koleksiyonumuzda bulunduruyoruz. Çünkü halı tercihleri son yıllarda çok değişti. Natürel, doğal halı isteyenlere bambu, tensel ve viskon halılarımızı veriyoruz. Toz alerjisi olan tüketicilerimize polyester ve anti bakteriyel halıları öneriyoruz. Çocuk halılarının genellikle anti bakteriyel olmasına dikkat ediyoruz” sözlerine yer erdi.

“Şuan halılarımızın yüzde 90’ı robot süpürge kullanılabiliyor”

Yeni koleksiyonların özellikleri ve lansman hakkında da bilgi veren Taşkıran, “Son yıllarda robot süpürge kullanımı arttı. Biz de buna göre halı üretimi yapıyoruz. Tercihler eskiye göre çok değişti. Robot süpürgeye yönelik olarak biz zaten hazırlıklıydık. Şuan halılarımızın yüzde 90’ında robot süpürge kullanılabiliyor. Bu da kadınlar için ayrı bir tercih meselesi oldu. Lansmanda bunları da bayilerimizin beğenisine sunduk. Türkiye genelinden 350 bayimiz lansmanımıza katıldı. 17 yeni kalitemizi sergiledik. Bunların hepsi yeni moda oluşturacak ürünlerdir” dedi.

“Halı Zirvesi” her sene devam edecek

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Halı Zirvesi”nin her sene devam edeceğini sözlerine ekleyen Metin Taşkıran: “Buraya biz yurtdışındaki iş ortaklarımızı da davet ediyoruz. Geçen sene Ukrayna-Rusya arasında yaşanan olaylardan dolayı zirvemizi ertelemek zorunda kaldık. Ancak bundan sonra “Halı Zirvesi” her sene devam edecek. Bu sayede orta ve üst sekmekte hitap ederek hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyüyeceğiz. Burada gösterdiğimiz halılar çok hızlı bir şekilde mağazalara girecek. İnsanlarımız çok hızlı koltuk değiştirir oldu, 5-6 yılda bir değişim oluyor. Biz de halıda o hızı yakalan markayız. Çünkü kalite bizim vazgeçilmezimiz. Biz halılarımızda Yeni Zelanda yünü kullanıyoruz. Yani dünyanın en iyi yününü kullanıyoruz. Ham madde tedarikinde bir sıkıntımız yok” açıklamasını yaptı.

Yaz sezonuna 17 yeni, 22 eski olmak üzere 40’a yakın koleksiyon ile hazır olduklarını belirten Taşkıran, “Ülke olarak makine halısında dünyada lideriz. Bunu sürdürmek lazım. İhracatta birinci ülkeyiz; Amerika ilk sırada geliyor. Son yıllarda Suudi Arabistan ile sıkıntılar vardı. Şimdi bu problem çözüldü ve oraya ihracat tekrar başladı. Bunu kaybetmemek için markalaşmaya önem veriyoruz ve uluslararası fuarlara en iyi koleksiyonlarımızı götürüyoruz. Fuar düzenleyenler de bizi iyi tanıtıyor. İşimize sahip çıkıyoruz. Halı üreten Hindistan’a da ihracat artmaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde bizim bayilerimiz var” açıklamasına yer verdi.

“Halı sezonu 12 ay oldu”

Halı dünyasının pandemi sonrasını değerlendiren Taşkıran, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Pandemide halı sektörü ihracatta adeta patlama yaşadı. Bunun da nedeni evlerinde oturan insanların internet ortamından halı sipariş vermesiydi. İnsanlar evlerinde oturdukça halıya ihtiyaç duydu. Türkiye’de ise 2-3 ay durduktan sonra talepler açıldı. Şimdi yaz düğünlerin yanında kış düğünleri de arttı. İnsanlar halı almak için bahar aylarını tercih ederdi, şimdi o kalktı. Sezon 12 ay oldu.”