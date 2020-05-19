Dolar/TL son bir ayın en düşük seviyesinde: 6,75'e kadar çekildi

Küresel piyasalarda, ABD'den gelen koronavirüs aşısına dair olumlu sinyallerle yaşanan iyimser havaya yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da destek geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca bugün yapılan açıklamada, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğü vurgulanırken, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığı bildirildi. Swap iddiaları ve Hazine'den gelen açıklamayla birlikte güne 6,87 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru, 6,75 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar/TL son 1 ayın en düşüğünde

19 Mayıs tatili nedeniyle yurt içinde piyasalar kapalı olmasına karşın uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor. Sabah saatlerinde 6,87 düzeyinde el değiştiren dolar/TL'deki düşüş gün ortasında hız kazandı ve gün içi en düşük seviye olan 6,75'i gördü. Böylece dolar/TL kuru, 15 Nisan'dan bu yana en düşük rakamları da görmüş oldu. Swap anlaşmasına dair iddiaların ardından Hazine'den açıklama geldi. 6,75'ten gelen tepki hareketiyle yeniden yukarı yönelen dolar/TL kuru yeniden 6,84'e kadar tırmandı. Bu seviyelerden yeniden düşüşe geçen dolar/TL kuru, saat 15:10 itibarıyla 6,7880 seviyelerinde Euro/TL ise 7,48'den el değiştiriyor.

7 Mayıs'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,27'yi gördükten sonra gerilemeye devam eden dolar/TL kuru, o tarihten itibaren kademeli olarak düşmeye başladı. 13 Mayıs'ta 7 liranın altına geldikten sonra piyasalarda iyiden iyiye hissedilmeye başlanan swap anlaşmasına dair beklentiler ve küresel piyasalardaki gelişmeler Türk Lirası'nın, dolar karşısında güçlenmesine yardımcı oluyordu.