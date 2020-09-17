Dolar/TL "Fed" sonrasında 7.50'nin üzerinde seyrediyor

ABD Doları, Fed'in Eylül ayı politika toplantısının ardından önemli piyasa paraları karşısında artıda seyrediyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Salı günü başlayan toplantısı dün sona erdi. Banka, para politikasında değişikliğe gitmezken, bazı traderların beklediği kadar genişleyici bir duruş benimsemediği anlaşıldı.

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY), TSİ 11.00'de yüzde 0.06 artıda 1,165.44 puan oldu. Euro/Dolar paritesi yüzde 0.18 düşüşle 1.1795'ten alıcı buldu.

Fed'in ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliğe dikkat çekmesinin ardından küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasıyla günü 7.5024'ten kapatan Dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde 7.5438 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru TSİ 11.00'de 7.5383 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.39 artıda 8.8974'e yükseldi.

Fed Başkanı Powell, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşana ve bu seviyenin üzerinde ılımlı seyredene kadar faizlerde değişiklik olmayacağını ifade etti.

Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.5438 - 5.6328 seviyeleri arasında. 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.3869, 50 günlük hareketli ortalaması 7.1980 ve 100 günlük hareketli ortalaması 7.0331 seviyelerinde bulunuyor.