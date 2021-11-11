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Dolar/TL, 9,97'yi geçti; gram altın 597 lira

Dün 9,87 ile rekor tazeleyen dolar/TL, akşam saatlerinde yaşanan gerilemenin ardından gece yarısı itibarıyla yeniden hareketlendi. Dolar/TL, bugünün ilk bölümünde tarihi zirvesini 9,97'nin üzerine taşırken euro/TL ise 11,45 seviyesini geçti. Dün 587 ile rekor kıran altının gram fiyatı da bu sabah 597 liranın üzerine çıktı.

Ekonomi 11.11.2021, 12:44
Dolar/TL, 9,97'yi geçti; gram altın 597 lira

Türk Lirası varlıklarda hareketli günler devam ediyor. Döviz kurlarında dün enflasyon verisi sonrasında başlayan sert hareketler bugün de devam ederken dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 1,5'e yaklaşırken 10 lira psikolojik sınırına sadece kuruşlar kaldı.

ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen yüksek seviyeye çıkması ve Türkiye'de enflasyon-para politikası endişeleriyle yükselen kur 9,97'nin üzerine tırmandı. Euro/TL ise gün içi en yüksek seviye olarak 11,4577'yi gördü. 

Altın fiyatları da zirvede

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının 5 ayın zirvesini görmesi ve dolar/TL'deki yükselişle güçlenen gram altın fiyatları da bu sabah rekor kırdı. Altının gramı 597 liranın üzerine çıkarken çeyrek altın 972 liradan alıcı buluyor. Küresel piyasalardan altının ons fiyatı 1.863 dolar düzeyinde... Yatırımcılar Fed'in geçen ay tüketici fiyatlarında görülen artışa nasıl cevap vereceğini değerlendiriyor. 

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Ekim sonunda 470 baz puandan başlayan düşüşünü bu hafta itibarıyla 400 baz puanın altına kadar gerilemişti. Düşüş ardından yükselişe geçen CDS dün günü 405/411 baz puanda tamamladı.

Dün ne olmuştu?

ABD'de tüketici fiyatları Ekim ayında 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. Yıllık bazda değişim yüzde 6.2 ile beklentilerin üzerinde artarken yükselen enflasyon Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerini de artırdı.

Yatırımcılar artık Fed'in bu durum karşısında faiz oranlarını Avrupa ve Japonya merkez bankalarından daha erken artırabileceğini düşünüyor. Bu beklentiyle birlikte dolar, sterlin ve euro karşısında 2021'in yeni zirvelerini gördü.

Dolar endeksi Haziran'dan bu yana görülmemiş olan 94.905 ile dün kaydettiği zirvenin hemen altında seyretti.

Yabancı yatırımcılar Türkiye'den çıkışını sürdürüyor

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar.

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