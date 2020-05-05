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Doların yükselişi durmuyor: 7,10'u zorladı

Yeni haftanın başlangıcında 7,05'in üzerini gören dolar/TL kurunda yükseliş bugün de sürüyor. Sabah saatlerine 7,02'ye kadar çekildikten sonra yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL kuru 7,0965'e kadar tırmandı. BİST-100 ise dünya borsalarının aksine satıcılı seyrediyor.

Doların yükselişi durmuyor: 7,10'u zorladı

Yeni haftanın başlangıcında 7,05'in üzerini gören dolar/TL kurunda yükseliş bugün de sürüyor. Sabah saatlerine 7,02'ye kadar çekildikten sonra yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL kuru 7,0965'e kadar tırmandı. BİST-100 ise dünya borsalarının aksine satıcılı seyrediyor.

05 Mayıs 2020 Salı 12:47
2005 Okunma
Doların yükselişi durmuyor: 7,10'u zorladı

Küresel piyasalar haftaya sert satışlarla başlamasının ardından bugüne daha olumlu bir havada başlangıç yaptı. Dün satıcılı açılmasının ardından günü artıda kapatan ABD borsalarının vadeli kontratları da bu sabah yüzde 1'in altında artıda işlem görüyor. Asya'da Japonya, Çin ve Güney Kore borsaları bugün de kapalı olacak. Hong Kong gibi açık olan borsalarda alıcılı bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul artıda açıldı, eksiye döndü

Avrupa borsalarının da yüzde 2'lere dayanan artılarda seyrettiği günde Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, alıcılı başladığı günde yönünü eksiye çevirdi.  

Borsa İstanbul, dünya borsalarındaki pozitif seyre eşlik ederek güne yüzde 0,8 artıda 99 bin 634 puandan başlamıştı. Sonraki saatlerde gelen satışlar endeksi eksiye taşıdı. BİST 100 Endeksi, saat 12:45 itibarıyla yüzde 0,54 ekside 98 bin 320 puan düzeyindeydi. 

Dolar, 7,10'a yaklaştı

Dün 7,05'in üzerini gören dolar/TL kuru bu sabahki işlemlerde 7,02'ye kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın swap limitlerini yeniden yüzde 40'a çıkarması sonrasın hızlanan yükselişle birlikte dolar/TL kuru, gün ortasında 7,0965'e kadar çıktı. Euro/TL ise 7,67 seviyelerinden el değiştiriyor. 

Gözler Hazine ihalelerinde

Hazine tarafından bugün 2 yıl vadeli, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı ve 5 yıl vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 8 milyar 834 milyon lira borçlanmaya gitmişti.

Normalleşme adımları petrol fiyatlarını yükseltiyor

Avrupa ve Asya'da giderek daha fazla sayıda ülkenin ekonomilerini yeniden açmak için adım atmalarının talep görünümünde yarattığı iyileşme ve OPEC+ üretim kısıntısı anlaşmasının yürürlüğe girmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltiyor. Dün 20 doların üzerine tırmanan ABD ham petrolü bu sabah saatlerinde 22 dolara yaklaşmış durumda. 30 dolar yolculuğunu sürdüren brent petrolün varili ise 28 doların üzerinde işlem görüyor. 

Spot altının ons fiyatı ise 1700 dolar civarındaki yatay hareket ediyor. 

Wall Street, teknoloji şirketleri öncülüğünde artıda

ABD borsaları dünü teknoloji şirketlerinin hisselerine gelen alımlarla birlikte günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artışla 23.749,76 puana yükselirken S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artarak 2.842,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,2 yükselişle 8.710,71 puana çıktı.

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