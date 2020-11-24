Doların yükselişi devam edecek mi? 

Dolar kurundaki yükseliş sonrası, Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken analiz geldi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası, görev değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomideki yeni söylemleri ve Merkez Bankası’nın aldığı faiz artırma kararı sonrası Türk Lirası kurlar karşısında kısmi olarak değer kazandı. Ancak atılan adımların etkisi kısa sürerken Dolar, Türk Lirası karşısında tekrar yükselmeye başladı.

Dolar/TL'deki beklenen düşüşün kısa sürmesi ve artış yaşanmasının ardından yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluştu.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Para Analiz'deki bugünkü yazısında "Dolar’da yükseliş sürer mi?" sorusunu yanıtladı.

"Dolar artık pahalı" diyen Atilla Yeşilada'nın dikkat çeken değerlendirmeleri şu şekilde;

"Muhtemelen hayır. Dolar/TL’deki ani sıçrama sonrasında dolar artık pahalı. Her geçen gün de bankalar TL mevduat faizini yükselterek TL’ye destek veriyor. Dolar/TL’nin 8.00’ı aşması da yabancı yatırımı getirir. Tüm fonlar Gelişmekte Olan Piyasalar’da fırsat arıyor.

Fakat, dün yaşananlar Ankara’ya çok sert bir mesaj veriyor: “Oyun bitti. Madem reform sözü verdin, oyalanma, ne yapacaksan yap”. Saray bu mesajı aldıysa, TL’deki ralli sürer. Aksi halde, daha yüksek faiz, daha fazla işsiz ve patlayan iflaslar göreceğiz."