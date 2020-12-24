Doların seyri bugünkü toplantıya bağlı

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün yapılacak yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde dolar/TL güne 7,64 seviyelerinde yatay seyir izleyerek başladı.

Reuters ve Foreks anketlerine göre, TCMB'nin bugünkü toplantıda sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan arttırması bekleniyor.

POLİTİKA FAİZİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı, şu an yüzde 15 seviyesinde olan politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 15'ten yüzde 16.50’ye yükseltileceği yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

Ekonomi yönetimindeki sürpriz değişim sonrasında Kasım ayında Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda TCMB, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi amacıyla politika faizini 475 baz puan artırarak beklentilere paralel yüzde 15’e yükseltmişti.

AĞBAL ARTIŞ SİNYALİ VERDİ

Ağbal, geçen hafta para ve kur politikası açıklamalarında dezenflasyonu sağlamak için gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini de söylemişti.

PPK’dan faiz artışı beklentileri Kasım ayında enflasyonun %14 seviyesini aşması ile birlikte oluşmaya başlamıştı. Öte yandan Ağbal’ın faiz koridorunun ve GLP’nin ana amaçları dışında piyasayı fonlama aracı olarak kullanılmayacağını da açıkladı. Bu kapsamda sıkılaştırma beklentileri artık doğrudan politika faizine yönelik oluşuyor.

UYSAL DÖNEMİNDE SERT FAİZ İNDİRİMLERİ

Yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için geçen yıl temmuz ayında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, salgın sırasında da faiz indirimlerini sürdürmüştü. Banka Murat Uysal başkanlığında politika faizini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 24’ten yüzde 8.25’e çekmişti.

TCMB daha sonra bir kısmı politika faizinden sıkılaştırmalara yönelse de piyasalar o dönemdeki sıkılaştırmayı enflasyondaki yükselişi engellemeye yeterli bulmamıştı. TL’de sert değer kayıpları yaşanmış ardından da ekonomi yönetiminde değişiklik olmuştu.

Merkez Bankası, faiz kararını 24 Aralık saat 1400’te açıklayacak.