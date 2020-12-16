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Doların 'Para ve Kur Politikası' toplantısına tepkisi gecikmedi...

Piyasaların yakından takip ettiği 2021 Yılı Para ve Kur Politikası toplantısı başladı. Ağbal, rezerv biriktirmeye yönelik araçların uygun bir şekilde kullanılacağını söyledi. Şeffaflık vurgusu da yapan Ağbal'ın açıklamalarının ardından dolar/TL, 7.80'in altına indi.

Ekonomi 16.12.2020, 14:22
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Doların 'Para ve Kur Politikası' toplantısına tepkisi gecikmedi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Naci Ağbal, 2021 Yılı Para ve Kur Politikası Metni Tanıtım Toplantısı sunumunu gerçekleştirdi. 2021 yılında da 2020’de olduğu gibi her ay PPK toplantısı yapılacak. Konuşmasında şeffaflık vurgusu yapan Ağbal, kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacağını belirtirken, rezerv biriktirmeye yönelik araçların da uygun bir şekilde kullanılacağını söyledi.

Başkan Ağbal’ın sunumunda öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

-Konuşmamın başında hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıda önümüzdeki yıl uygulayacağımız para ve kur politikamızı sizlerle paylaşmak istiyorum.

-2021 para ve kur politikası TCMB’nın uygulayacağı para kur ve likidite politikalarının çerçevesini belirlemektedir.

-Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını sağlamak herkesin ortak amacı olmalıdır. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

-Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞİN TEMEL BELİRLEYİCİSİ DÖVİZ KURU

-Gıda ve temel mal enflasyonundaki artışın belirginleşmesi ile kasım ayında enflasyon yüzde 14’e yükseldi. Üretici enflasyonu da hızlı bir artışla yüzde 23’e ulaştı. Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

-Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Hedeflerimize ulaşmak için şartlara göre politika duruşunu da sıkılaştıracağız.

-2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır. TCMB’nin temel politika aracı haftalık repo faizi olacaktır.

-Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ve TCMB’nin nihai kredi merci işlevini gören geç likidite penceresi fonlama aracı olarak kullanılmayacaktır.

YÖN BELİRLEME AMAÇLI DÖVİZ ALIM VE SATIMI YAPILMAYACAK

-Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla zorunlu karşılıklar ve diğer TL likidite araçları etkin olarak kullanılacaktır.

-Bankalara sağlanan swap imkanı kademeli olarak azaltılabilir. Önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir. Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşacak, TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacaktır.

REZERV BİRİKTİRMEYE YÖNELİK ARAÇLAR KULLANILACAK

-Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Rezerv biriktirmeye yönelik araçlar uygun bir şekilde kullanılacak.

-Fiyat istikrarını finansal istikrar için bir ön koşul finansal istikrarı da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz.

-PPK 2021 yılında 12 toplantı yapacak. Temel iletişim araçlarımız PPK duyuruları ve enflasyon raporudur. TCMB olarak fiyat istikrarı yolunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.

-TCMB önümüzdeki dönemde her bakımdan yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, öngörülebilir olacak.

-Swap işlemleri de dahil olmak üzere kamuoyu ile paylaşılması istenen verilerle ilgili çalışmalara başlayacağımız söyleyebilirim.

-Cari işlemler dengesi ve finansmanında daha ılımlı bir çerçevenin gelişeceğini umuyoruz.

-Şeffalık politikamızı nasıl geliştirebiliriz diye bir çalışma başlattık, bir kısım adımları ocak ayı gibi atmış olacağız.

-Merkez Bankası olarak piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son bir ayda yurt dışı yerleşiklerin para girişlerinde yukarı yönlü bir gelişme olduğunu görüyoruz. Yurt dışından gelen yatırımların hem artması hem de vade yapısının uzaması ekonomiyle ilgili risk algısını aşağı çekerek güveni artıracak, TL varlıkların değerini artıracak.

-Bu konuda önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla beraber güçlü bir şekilde gerek portföy gerek diğer yatırımların artacağını düşünüyoruz.

-Kritik olan hanehalkının tasarruflarını daha fazla TL varlıklarına yatırması, burada görev bize düşüyor.

-TCMB kanunundan gelen açık görev ve amaç çerçevesinde üzerimize düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz.

-Gerek TCMB’nin para politikasında ortaya koyacağı duruş, gerekse hükümetin atacağı adımlar hepsi birlikte enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı gelmesi katkı verecek.

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