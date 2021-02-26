Dolarda yükseliş sürüyor?

Dolar/TL, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1,6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert harekete paralel 7.47’yi aştı.

Dolar/TL’de geçen hafta görülen en düşük seviye olan 6.9’lardan başlayan yükselişle birlikte TL bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti.

TL ABD faizlerinde yaşanan bu yükselişe oldukça sıkı bir para politikasıyla girse de bu politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler de baskı unsuru olmayı sürdürüyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi güne yüzde 2,94 düşüşle başladı. Son dönemde Borsa İstanbul’da yabancıların öncülüğündeki satışlar dikkat çekiyor.