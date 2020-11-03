Dolarda yeni tarihi rekor

Dolar/TL'de bugünkü ABD seçimleri öncesinde yükseliş devam ediyor. Bugün açıklanan enflasyonun beklentilere paralel gelmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni bir sıkılaşma hamlesi daha yaparak TL swap faizlerini artırması Dolar/TL'nin ateşini düşüremedi. Dolar/TL 8.50 ile yeni tarihi zirvesine çıktı.

GÜNE 8.42 TL'DEN BAŞLADI

Dün gece düşük hacimli piyasada 8.4460 liraya kadar yükselen Dolar yeni güne 8.42, Euro ise 9.82 liradan başladı. Dolar sabah saatlerinde 8.45 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı.

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ve beklentilere paralel gelmesine rağmen dolar 8.4550, Euro ise 9.8601 lirayı gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.13 olarak açıkladı. Ekimde yıllık enflasyon yüzde 11.89 oldu.

Bu arada Merkez Bankası da TL swap faizini yüzde 11.75'ten yüzde 13.25'e yükseltti. Saat 10.20 itibarıyla dolar 8.44 liraya geriledi. Ancak bu seviyede kalıcı olmadı ve sonra 8.48'in üzerine çıktı. Euro ise ilk kez 9.92 lirayı gördü. İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı

Kur saat 14:03'te ise 8.50 ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Dünyada ise koronavirüs salgınının etkileri tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ederken gözler bugün ABD Başkanlık Seçimlerine çevrilecek.

ABD SEÇİMLERİ TAKİP EDİLECEK

Piyasalar Demokrat Joe Biden'ın zaferini fiyatlamış durumda. Ancak asıl olarak önemli olan kimin kazandığı değil seçimlerin hızlı ve sükûnetle sonuçlanması. Sonuçlara iki taraftan gelecek itirazlar ve yaşanabilecek sokak olayları yatırımcının koronavirüs yüzünden zaten düşük olan yatırım iştahını daha da düşürecektir.