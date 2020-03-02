Dolarda son durum ve güncel döviz fiyatları

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.23 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.2064 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.2593 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.33 itibarıyla 6.2327 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.8910 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 8.0113 TL seviyesinde işlem görüyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 düşüşle 98.95 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1044 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.41 seviyesinde bulunuyor.
|
Döviz Kuru
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
DEĞİŞİM%
|
SAAT
|
6,2421
|
6,2509
|
-0,17
|
09:46:51
|
6,9091
|
6,9197
|
-0,01
|
09:46:51
|
7,9602
|
7,9739
|
0,05
|
09:46:46
|
6,4404
|
6,4422
|
-0,09
|
09:46:47
|
5,7400
|
5,7422
|
-0,27
|
09:46:26
|
1,6552
|
1,6556
|
-0,15
|
09:46:02
|
0,6623
|
0,6626
|
0,04
|
09:46:22
|
0,9183
|
0,9193
|
-0,03
|
09:46:20
|
4,0507
|
4,0520
|
0,18
|
09:46:17
|
4,6505
|
4,6517
|
0,25
|
09:46:05
|
0,6481
|
0,6484
|
0,14
|
09:46:19