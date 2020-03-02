Dolarda son durum ve güncel döviz fiyatları

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.23 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.2064 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.2593 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.33 itibarıyla 6.2327 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.8910 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 8.0113 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 düşüşle 98.95 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1044 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.41 seviyesinde bulunuyor.