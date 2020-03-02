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Dolarda son durum ve güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.23 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.23 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.89 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolarda son durum ve güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.23 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.23 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.89 TL seviyelerinde bulunuyor.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:44
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Dolarda son durum ve güncel döviz fiyatları

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.23 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.2064 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.2593 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.33 itibarıyla 6.2327 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.8910 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 8.0113 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 düşüşle 98.95 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1044 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.41 seviyesinde bulunuyor.

Döviz Kuru

ALIŞ

SATIŞ

DEĞİŞİM%

SAAT

DOLAR

6,2421

6,2509

-0,17

09:46:51

EURO

6,9091

6,9197

-0,01

09:46:51

STERLİN

7,9602

7,9739

0,05

09:46:46

İSVİÇRE FRANGI

6,4404

6,4422

-0,09

09:46:47

JAPON YENİ

5,7400

5,7422

-0,27

09:46:26

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1,6552

1,6556

-0,15

09:46:02

NORVEÇ KRONU

0,6623

0,6626

0,04

09:46:22

DANİMARKA KRONU

0,9183

0,9193

-0,03

09:46:20

AVUSTRALYA DOLARI

4,0507

4,0520

0,18

09:46:17

KANADA DOLARI

4,6505

4,6517

0,25

09:46:05

İSVEÇ KRONU

0,6481

0,6484

0,14

09:46:19
Son Güncelleme: 02.03.2020 09:54
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