Dolarda son durum ne?

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.12 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.15 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.1376 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.1588 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.58 itibarıyla 6.1485 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6864 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9839 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasaları negatif etkilediğini, Suriye'ye dair gelişmelerin de gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın, dünkü konuşmasında, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini hatırlatan analistler, bugün Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolarda 6.05 TL'nin destek konumuna geldiğini belirten analistler, 6.15 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 yükselişle 99.00 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0872 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.79 seviyesinde bulunuyor.