Dolarda son durum ne?

Dolar, Türk Lirası karşısında yaklaşık yüzde 2,5 değer kazanarak 8,78 seviyesine çıktı. 2 Haziran sabahı saat 09.00 sıralarında ise dolar 8,63 seviyelerinde seyrediyor

1 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TRT ortak yayınında "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Onun için de temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" ifadesini kullandı. Canlı yayında Erdoğan ayrıca Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü de açıkladı.

Bu açıklamadan sonra dolar hızla yükseldi ve 8,78 seviyelerine çıktı. Bugün piyasaların gözü, Merkez Bankası'nın yatırımcılar toplantısında olacak. Ayrıca perşembe günü de Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak. Cuma günü de FED tarım dışı istihdam verilerini açıklayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

TRT'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

Erdoğan, konuya ile ilgili şunları kaydetti: "Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır.

MERKEZ BANKASI BU GÜN YATIRIMCILAR TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde (28 Mayıs 2021 Cuma) 8.6136 liralık yeni tarihi yüksek düzeyini gören dolar, 1 Haziran Salı gününde 8.50 lira dolayında işlem gördü. TCMB bugün yatırımcı toplantısı düzenleyecek.

TL mevduat hesaplarından alınan stopajda geçen yıl devreye alınan vergi indirimleri 31 Temmuz’a kadar uzatıldı. İndirim süresi, Resmi Gazete’nin 1 Haziran Salı günkü mükerrer sayısında yayımlanan karar ile uzatılmasaydı sona erecekti. Ekim 2020’de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15’ten yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10’dan yüzde 0’a çekilmişti. Bugünkü kararla düşürülen oranlar 2 ay daha devam edecek.

3 HAZİRAN'DA MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK?

2021 Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2021 Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti

FED TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİNİ 4 HAZİRAN CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

7 Mayıs'ta açıklanan tarım dışı istihdam verilerine göre ABD'de Nisan ayında tarım dışı istihdam 266 bin artış kaydetti. 1 milyon artış göstermesi beklenen veride artış 266 binde kaldı. Nisan'da ABD'de işsizlik de salgın yılının Nisan ayından bu yana ilk kez yükseliş kaydetti.

Verinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisi 10 baz puandan fazla düşüş kaydetti.

Daha önce 916 bin olarak açıklanan Mart ayı tarım dışı istihdam verisi 717 bine revize edilmişti.

Nisan ayında ülkedeki işsizlik oranı da yüzde 6,1'e yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi işsizliğin Nisan'da yüzde 5,8 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Böylelikle ülkede 2020'nin Nisan ayından bu yana işsizlikte ilk kez artış izlendi.

Saatlik kazançlar tarafına bakıldığında ise ekonomistlerin beklentilerini aşan bir tablonun ortaya çıktığı görüldü.

Buna göre Nisan'da ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ekonomistler bu veride herhangi bir değişim beklemiyordu.

Yıllık bazda ise yüzde 0,4 düşüş beklenen ortalama saatlik kazançlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artış kaydedildi.

4 Haziran cuma günü FED Mayıs ayı verilerini açıklayacak. Altın yatırımcısının gözü kulağı bu açıklamada.