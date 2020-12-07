Dolarda son durum ne?

Geçen hafta en düşük 7,7440, en yüksek 7,9182 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8044'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,8530'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 artışla 9,5180'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,5100'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,9 seviyesinde, euro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,2117 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.