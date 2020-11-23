Dolarda son durum ne?

Yabancılar neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmaya devam ederken lokaller ise dolar/TL’de 8.5’ten 7.5’e doğru düşüşü döviz ve altın varlıklarını artırma yönünde kullanıyorlar.

TCMB verilerine göre hisse ve tahvil piyasasına 9-13 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar yaklaşık 910 milyon dolar giriş yaptı. Bu giriş TCMB verilerine göre Ağustos 2017’den beri en büyük giriş oldu. Kümülatif verilere bakıldığında yılbaşından bugüne yaşanan yabancı çıkışı da 13.5 milyar dolar civarından 12.7 milyar dolara geriledi.

TCMB Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artışla %15’e yükseltirken, bundan sonra tüm fonlamanın politika faizinden yapılacağını da belirtti. TCMB attığı adımı dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, “net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma” olarak tanımladı.