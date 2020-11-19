Dolarda son durum ne?

Piyasaların merakla beklediği faiz günü geldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı bugüne, döviz kurları tüm hafta boyunca olduğu gibi güne sakin bir başlangıç yaptı.

TCMB, bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından saat 14:00'de kararını açıklayacak. Ekonomi yönetimindeki değişim ve sonrasında oluşan güçlü faiz artışı beklentisiyle birlikte döviz kurları yüzde 10'u aşan değer kayıpları yaşamıştı. Bu hafta boyunca faiz kararını beklerken 7,70 seviyelerinde dengelenen dolar/TL bugün 7,71'de seyrederken euro/TL de 9,11 civarında işlem görüyor.

Piyasalarda görüşlerini paylaşan birçok finansal kuruluş ve uzman 450 baz puan civarında bir faiz artışına gidilmesini bekliyor. Görüş bildirenlerin öngörüleri 200 baz puandan 700 baz puana kadar farklılık gösteriyor.

Dünyada ise corona virüsün ikinci dalgası ve aşı konusunda yaşanan gelişmeler izleniyor. Aşı konusunda üst üste iyi haberler gelse de vaka sayılarındaki artış piyasaları tedirgin ediyor.