Dolarda son durum ne?

Küresel piyasalarda risk iştahı dün ABD’de açıklanan ve koronavirüs salgınının etkisi altındaki ekonominin hâlâ kırılgan olduğuna işaret eden perakende satış verisinin ardından güç kaybetti. Ay başından bu yana %11 yükselen dünya borsalarında düzeltme görülürken, güvenli liman para birimleri değer kazandı.

Ekonomi yönetiminin geçen hafta değişmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi yönetiminin “güven ve krebilite”yi ön plana çıkaran açıklamalarına destek vermesinin ardından TL geçen hafta dolar karşısında %10’a yakın değer kazanmıştı.

Yatırımcılar ekonomi yönetimindeki değişikliğin para politikasına ilk somut yansımasını ise TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) perşembe günü açıklayacağı faiz kararında görecekler. Reuters anketine göre, Merkez Bankası’nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak %15’e yükselteceği tahmin ediliyor.

Gerçekleşmesi halinde bu faiz artışının piyasalardaki faizlere belirgin bir yansıması olması beklenmiyor. Gecelik faizler hali hazırda %14.75, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyet (AOFM) ise %14.72 seviyesinde. Ancak yine de piyasalar faiz kararını şu ana kadar yapılan açıklamaların ilk sınavı olarak görüyorlar.