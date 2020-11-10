Dolarda son durum ne?

Bugün sabah saatlerinde sert yükselen kur, 8.38'li seviyeleri gördü. Dolar/TL TSİ 09.30'da yüzde 3.7 artıda yaklaşık 8.3730'dan işlem gördü.

TL’deki değer kazancı ekonomi yönetiminde yapılan yeni atamalar sonrası, ekonomi politikalarında piyasa lehine net bir değişim olacağı beklentisiyle yaşandı. TL’nin değer kazanmasının ardından varlık fiyatlarındaki yükseleiş hisse, tahvil, CDS, eurobond piyasalarında da belirgin şekilde hissedildi.

TCMB başkanlığına Murat Uysal’ın yerine AKP’de önde gelen ekonomi yöneticilerinden olan Naci Ağbal, bunu takiben sosyal medyadan sürpriz şekilde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yerine ise Lütfi Elvan atandı. Elvan’ın ataması bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.

TL’de dün dolar karşısındaki değer kazancı bir ara %6’nın da üzerine çıktıktan sonra %5’e yakın seviyelerdeydi. Bankacılar hareketin en büyük bölümünün yabancı yatırımcıların işlemlerinden gerçekleştiğine, swap piyasası işlemlerinin Londra’da TL pozisyonlarının bir gün için oldukça belirgin bir artış gösterdiğine dikkat çektiler.