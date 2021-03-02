Dolarda son durum

Dolar/TL'de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7.5'li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7.25'in altına kadar geriledi.

Dolar/TL'de 6.9'dan başlayan ve 7.4850'e kadar süren değer kaybında olduğu gibi değer kazancında da benzer para

birimlerinden açık ara ayrıştı. TL'nin bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2.5 civarında olurken benzer para birimlerindeki kazançlar genelde yüzde 1'in altında kaldı. Cuma günü 50 günlük hareketli ortalamanın altına gerileyen BIST 100 endeksi de toparlandı ve 1500 üzerinde tutundu.

Piyasalarda yarın açıklanacak enflasyon verisi ve TCMB'nin yatırımcı toplantıları izleniyor.

2 Mart sabahı dolar/TL 7.2965 seviyesinde, sepet kur 8 TL'nin üzerinde seyrediyor. Altın fiyatlarında ise düşüş sürüyor.