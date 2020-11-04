Dolarda son durum!

Piyasada henüz sonuçları tam netleşmeyen ABD seçimleri yakından izleniyor.

ABD seçimlerinde koltuğunu korumaya çalışan Başkan Donald Trump, başkanlık yarışında kalması için kazanması şart olan Florida eyaletinde Demokrat rakibi Joe Biden’ın önünde giderken, seçimin sonucunu belirleyen bir düzineye yakın eyaletin bazılarında da rakibinin önüne geçti.ABD’de seçimlerin sonuçları eyaletlerde verilen oylara göre o eyaletin Seçiciler Kurulu’ndaki temsilcileri tarafından belirleniyor. Adayların başkanlığı kazanması için Seçiciler Kurulu’ndaki 538 temsilciden en az 270 oy toplaması gerekli. ABD seçimleri Türkiye açısından daha net bir risk unsuru da oluşturuyor.

Dolar/TL 22 Ekim’de PPK öncesi gördüğü 7.7935 seviyelerinden dün yeni zirve olan 8.5434’e kadar yükseldi. Dolar/TL dün akşam saatlerinde ise gerilemeye başladı. Bankacılar düşüşte TCMB’den 19 Kasım’ı beklemeden bir faiz kararı alabileceği beklentilerinin rol oynadığını söylediler.

Piyasalarda bugün TCMB’nin aylık enflasyon gelişmeleri raporu, Ekim ayı reel efektif döviz kuru verisi de izlenecek.