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Dolarda son durum

İdlib, koronavirüs, Fitch'in Türkiye puanı derken dolar bu hafta yükseldikçe yükseldi. Peki yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar haftanın ilk gününü nasıl kapadı?

Dolarda son durum

İdlib, koronavirüs, Fitch'in Türkiye puanı derken dolar bu hafta yükseldikçe yükseldi. Peki yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar haftanın ilk gününü nasıl kapadı?

24 Şubat 2020 Pazartesi 22:12
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Dolarda son durum

Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar/TL, yeni haftada 6,14-6,15 aralığında seyrediyor.

Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,65'te seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 10.75'e çekmesi ve küresel piyasalarda corona virüs endişeleri de kur üzerinde baskı yapmıştı.

FITCH TÜRKİYE'NİN NOTUNU DEĞİŞTİRMEDİ

Öte yandan Cuma akşamı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu beklendiği üzere BB- olarak teyit etti. Not görünümü de durağan olarak kaldı.

Yurt içinde bugün kuru etkileyecek bir veri bulunmazken İdlib merkezli gelişmeler piyasaların radarında olacak.

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