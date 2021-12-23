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Dolarda sert düşüş sürüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili açıklaması sonrasında döviz kurunda sert düşüş yaşandı.
Ekonomi 23.12.2021, 14:26 23.12.2021, 14:30
BUGÜN DOLAR NE KADAR?
Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin açıklanmasının ardından 12,50 TL seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, haftanın üçüncü işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Dolar kuru bugün 10,8007 TL seviyelerinden alınıyor; saat 14:20 itibarıyla 10,9179 TL seviyelerinden satışa sunuluyor.