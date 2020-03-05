Dolarda sert düşüş! Piyasalarda bugün...

Kur son 2 haftada sert satış baskısı altında kalmış ve bu haftaya Eylül 2018’den beri en yüksek seviye olan 6.2640’a yükselerek başlamıştı. Bu yükselişte corona virüs kaynaklı salgın endişesi ve son dönemde artan jeopolitik endişeler belirleyici olmuştu.

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Fed dünyanın en büyük ekonomisi ABD’yi corona virüsün etkilerinden korumak için dün olağanüstü bir adım atarak faiz indirdi. Ancak ABD borsaları ekonominin uzun süreli bir yavaşlamaya girdiği endişeleriyle sert geriledi.

Bazı analistler faiz indirim kararının corona virüs salgınının ekonomiyi yavaşlatacağı endişelerini giderecek yerde güçlendirdiğini ifade etti.

İşlemciler Fed’in tek faiz indirimiyle duracağını da düşünmüyorlar. Politika faizi vadeli işlem kontratlarındaki fiyatlamalar Haziran’a kadar bir indirim daha beklentisini gösteriyor.

BIST-100 TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Hisse piyasası geçen hafta corona virüs ve İdlib’deki çatışmalar nedeniyle yüzde 9’un üzerinde, bankacılık endeksi ise yüzde 13’e yakın geriledikten sonra bu hafta toparlanmaya çalışıyor.

BIST’te geçen hafta cuma başlayan açığa satış yasağı ikinci bir duyuruya kadar devam ederken piyasada ekonomi yönetiminin alabileceği adımlar da izlenmeye devam ediliyor.