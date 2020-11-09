Dolarda sert düşüş

Türk lirası varlıklar, yeni bir haftaya daha oldukça hareketli bir gündemle başlıyor. ABD başkanlığına Joe Biden’ın seçilmesi, Merkez Bankası başkanlığına Naci Ağbal’ın atanması fiyatlamalarda rol oynayacak.

Geçen hafta 8,58 zirvesini gören dolar/TL kuru, yeni haftanın ilk gününde 8,18'e kadar geriledi. Kur bugün 8,22'den el değiştiriyor.



Geçtiğimiz haftayı 10,12'nin üzerinde kapatan euro/TL ise şu dakikalarda 9,78 civarında işlem görüyor.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA



Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Temel amacın fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Naci Ağbal, "Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak. 19 Kasım'a kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilecek" diye konuştu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden uzmanlar, Covid-19 salgını ile ilgili haber akışı ile ekonomik teşvik haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, geçen haftaki hızlı yükseliş sonrası gelmesi muhtemel kâr satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.