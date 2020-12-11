Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL

ABD ve AB yaptırımlarının gündemde büyük yer kaplamasıyla Dolar kuru 8,00 sınırına geldi. Kur 8.02’ye kadar yükseldikten hemen sonra 8.00 sınırının altına inerek 7,96 seviyesinden işlem görüyor. Borsadaki düşüş kalıcı olmadı ve gün içerisinde 1.342’ye kadar gerileyen BIST100 endeksi öğle saatlerinde tekrar 1.350’nin üzerine geri geldi. Çift taraftan hem ABD hem AB yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Türkiye piyasaları haftanın son işlem gününde henüz sert bir satışla karşı karşıya kalmamış gözüküyor. Ekim ayında cari açık $273 milyon olarak gerçekleşerek 4. Çeyrekte para politikasında başlayan sıkılaştırmanın son çeyrek büyümesinde daralan bir ekonomi görüleceğinin işaretini vermiş oldu. Ekim verisiyle birlikte yıllık cari açık Ocak-Ekim döneminde ise $31,1 milyar olarak gerçekleşti.

Satır Başları:

Borsalar Gün Ortasına Doğru Satışa Geçti BIST100 %0,25 düşüşle 1.350 seviyesinden işlem görürken, BIST30 %0,30 düşerek 1.493 seviyesine geriledi. Döviz kurlarında ise öğle saatlerinde hareketlilik gözlemlendi. 8,00 seviyesinin üzerine gelen Dolar kuru, 7,96 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,66 seviyesinde. Gram Altın ise 470 Liradan spot piyasalarda alıcı buldu.

BIST100 %0,25 düşüşle 1.350 seviyesinden işlem görürken, BIST30 %0,30 düşerek 1.493 seviyesine geriledi. Döviz kurlarında ise öğle saatlerinde hareketlilik gözlemlendi. 8,00 seviyesinin üzerine gelen Dolar kuru, 7,96 seviyesinden işlem görürken, Euro 9,66 seviyesinde. Gram Altın ise 470 Liradan spot piyasalarda alıcı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “ (ABD Yaptırım) Böyle bir olay NATO üyesi bir ortağa saygısızlık.” açıklamasında bulundu.

(ABD Yaptırım) Böyle bir olay NATO üyesi bir ortağa saygısızlık.” açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “ (Yüz yüze eğitim) Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.” dedi.

(Yüz yüze eğitim) Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.” dedi. Türkiye'de Ekim'de cari işlemler hesabı 273 Milyon Dolar Açık Verdi (Beklenti 155 Milyon Dolar Açık). Ayrıca cari işlemler Ocak-Ekim döneminde ise 31,1 milyar dolar açık verdi.

Ekim'de cari işlemler hesabı 273 Milyon Dolar Açık Verdi (Beklenti 155 Milyon Dolar Açık). Ayrıca cari işlemler Ocak-Ekim döneminde ise 31,1 milyar dolar açık verdi. İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,01, işçilik endeksi %0.75 arttı. Açıklanan veri ile İnşaat maliyetleri son 16 ayın zirvesinde gerçekleşti.

BİST 100

Endeks güne 1.352 seviyesinden başladı. Öğleden önce en düşük 1.343 seviyesini gören BİST100 endeksinin şu saatlerde 1.344 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Destek: 1.343

Direnç: 1.352

Şirket Haberleri:

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): 05.03.2020 ve 02.04.2020 tarihli KAP açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Balsuyu Şirketler Grubu ile 11.4 MW ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ'nin 7.5 MW'lık kısmı tamamlanmış ve TEDAŞ kabulü yapılmıştır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde Moody's yabancı para ülke tavanı metodolojisinde yapmış olduğu değişiklik ile Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu "Caa1" seviyesinden "B2" seviyesine yukarı yönlü revize etmiş, görünümü ise "Negatif" olarak korumuştur.

Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG): Şirketimizin 2020 yılı Ocak – Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.381.014.098,68 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,26 oranında artış meydana gelmiştir.

USDTRY

Şu saatlerde 8,0120 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8909 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 8,0280 ve en düşük 7,8772 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,0700 seviyesinde.

Destek: 7,9200 - 7,8200

Direnç: 8,0700 - 8,1200

EURTRY

Şu saatlerde 9,7206 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5919 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 9,7363 ve en düşük 9,5637 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,7800 seviyesinde.

Destek: 9,6100 - 9,5000

Direnç: 9,7800 - 9,8500

EURUSD

Güne 1,2143 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2129 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2163 ve en düşük 1,2114 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,2100 seviyesinde.

Destek: 1,2100 - 1,2100

Direnç: 1,2200 - 1,2200

ALTIN

Ons altın haftanın son işlem gününe 1.836 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.841 en düşük 1.832 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.836 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.830 seviyelerinde.

Destek: 1.830 – 1.826

Direnç: 1.839 – 1.844

BRENT

Haftanın son işlem gününe 50,39 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek 50,74 en düşük 50,06 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,26 seviyesinde hareket eden emtiada %0,02 artışla gözleniyor.