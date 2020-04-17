Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
97848
ALTIN
377.105
DOLAR
6.9424
STERLİN
8.6674
EURO
7.5510

Dolarda hızlı düşüş

DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ

Dolarda hızlı düşüş

DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ

17 Nisan 2020 Cuma 14:20
8 Okunma
Dolarda hızlı düşüş

Geçtiğimiz hafta başından itibaren yükselişini sürdüren dolar, öğlen saatleri itibariyle düşüşe geçti. Gün içinde 6,95 seviyelerini aşan dolar/TL paritesi 6,83 seviyelerine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’un ekonomiyi üç aşamalı olarak açma planını açıklamaları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Geçtiğimiz hafta başından itibaren yükselişte olan dolar gün içinde 6,95 seviyelerini aşmıştı. Öğlen saatleri itibariyle de düşüşe geçen parite haftanın son gününde yüzde 1,5’lik düşüşle 6,83 seviyelerine kadar geriledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altında sert düşüş
Altında sert düşüş
Architecht’ten yeni nesil finansal ürün: ApiGo
Architecht’ten yeni nesil finansal ürün: ApiGo
ATO maske dağıtımına başladı
ATO maske dağıtımına başladı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim