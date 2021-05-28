Dolarda ani hareketlilik! 8.54 seviyelerini gördü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "Faiz oranları olağanüstü düşük seviyede" açıklamasından sonra, Dolar/TL kurunda hareketlilik yaşandı.

Güne 8.4620 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru, Saat 19.30 sıralarında 8,5442 TL'yi gördü. Ardından bir miktar geri çekilerek saat 21.50 itibariyle 8.5210 seviyelerine geriledi.

Dolar/TL bu sabah saatlerinde de 8,49-8,50 seviyelerde el değiştiriyor. Euro/TL ise 10,43 ile rekor tazeledi. Bu sabah saatlerinde euro/TL, dünkü kapanışın yüzde 0,3 civarı altında 8,35'lerde işlem görüyor.

Sterlin, dolar karşısında üç ayın zirvesinde

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklenenden daha erken faiz artırımı yapacağı tahminlerinden destek bularak dolar karşısında üç ayın en yüksek seviyesini gördü; dolarda ise bugün açıklanacak enflasyon göstergelerinden PCE verisi takip ediliyor.

Sterlin dün bir BoE yetkilisinin merkez bankasının gelecek yıla kadar faizleri artırabileceği açıklamasının ardından yüzde 0,58 yükseldikten sonra bugün kazanımlarını koruyarak 1.4203 dolarda işlem gördü. Euro/sterlin yüzde 0,04 değer kaybıyla 85.83 sterlinde seyretti.

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasını destekleyen açıklamalarının ardından dün 1.2266 dolarda beş buçuk ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra gerileyerek 1.2192 dolarda işlem gördü. ECB para politikası toplantısı 10 Haziran'da düzenlenecek. Ekonomistler enflasyon göstergelerinden PCE verisinin Nisan'da yıllık bazda yüzde 2,9 artacağını tahmin ediyorlar. PCE verisi Mart'ta yüzde 1,8 yükselmişti.

ABD Hazine Bakanı Yellen, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Salgına yönelik harcamalar nedeniyle borcumuzun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranında artış oldu. Faiz oranları olağanüstü seviyede düşük. Toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomist bunun devam edeceğine inanıyor." ifadelerini kulandı.

Öte yandan ABD Başkanı Biden’ın altyapı yatırımlarını artırmak için 6 trilyon dolarlık bütçe teklif edeceği bildirildi.

Gelişmeler sonrası ABD 10 yıllık tahvil yeniden yüzde 1,60’ın üzerine çıktı.