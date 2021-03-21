Dolara neler oluyor?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte gözler dolar TL'ye çevrilmişti. İlk kotasyonlar gelmeye başladı. Asya piyasalarında 1 dolar 8.36TL'den işlem görüyor. Ancak doların bu kadar değer kazanmasının Asya piyasalarının sıg olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Asya piyasalarında ilk rakamlar direkt 8 liranın üzerinde açtı. Saat 21.46 itibariyle 8.300 TL'den işlem görüyor.

EKONOMİSTLERDEN İLK YORUM

Asya piyasalarının açılmasının ardından ABD dolarının Türk Lirası karşısında yükselişini ekonomist Emin Çapa değerlendirdi. Çapa, yükselişe ilişkin "Asya piyasaları açıldı, TL Meydan Savaşı başladı. Gerçek resmi görmek için biraz bekleyeceğiz. Bankacılar yeni Başkan'la yaptıkları ilk toplantıdan bekledikleri gibi çıktılar. "Teknik derinliği olmayan bir Başkan." Bu durumda ekibe sırtını dayaması, onlara güvenmesi lazım. Bu arada Merkez Bankası bütün hafta sonu, önümüzdeki haftaya hazırlık yaptı. Yeni başkanın yaptığı ilk açıklamada tek önemli detay, PPK toplantısının öne alınmayacağı. Yani ilk faiz kararı Nisan ortası" yorumunu yaptı.

MUSTAFA SÖNMEZ

Ekonomist Mustafa Sönmez ise Dolar’daki artışın başlarında 8.13’e ulaşan Dola/TL kurunu paylaşarak, “Geliyor, gelmekte olan!!!” diye yazdı.

MAHFİ EĞİLMEZ

Ekonomist Mahfi Eğilmez de Doların yükseldiği saatlerde paylaştığı “Akıl Dışılık Yazısında” yazısında, “Türkiye, istikrarsızlığı istikrarlı hale getiren, irrasyonelliği rasyonelleştiren bir yapı içinde görünüyor” ifadelerini kullandı.

Eğilmez yazısında, “rasyonel adımlar atılarak riskler düşürülmeye çalışılmazsa ne kurların yükselmesi ne de faizlerin yükselmesi önlenemez” diye yazdı.

REMZİ ÖZDEMİR

Yeniçağ Gazetesi yazarı, ekonomist Remzi Özdemir de Türkiye'de merakla beklenen dolar kuru hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Doların yarın göreceği rakam hakkında bilgilendirmede bulunan Özdemir, "Doların Türk iç piyasasındaki işlemlerde 8 TL’yi görmesi çok zor. Çünkü yeni Merkez Bankası başkanı, Para Politikası Kurulu’nun toplantısının normal zamanında yapılacağını açıkladı" ifadelerini kullandı.Kaynak:gunboyugazetesi.com