Dolar zirveyi terk ediyor!

Haftaya kritik gündem maddesi ile başlayan yurt içi piyasada, 10 büyükelçi kararına yönelik gelişmeler izleniyor.

Ankara’nın büyükelçilere yönelik alternatif çözüm arayışı ve diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklentilerin güçlenmesi piyasaya yansıdı.

KABİNE ÖNCESİ

Sabah 9,85 zirvesini gören ve ardından sınırlı düşüş gösteren dolar/TL, kabine öncesi 9,66 seviyelerine doğru çekildi.

Euro/TL ise 11,47 seviyelerinden 11,22 seviyelerine doğru geriledi.

Pozitif ayrışmanın yaşandığı borsada ise pozitif yatay seyir izlendi.

Sabah yüzde 20,50'nin üzerine çıkan 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 20,40 seviyelerinde, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri gün içerisinde 473 seviyelerini görürken, 470 seviyesine geriledi.

GERİ ADIM SONRASI

Büyükelçi krizinde tansiyonu düşüren açıklamaların ardından kurda gevşeme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Osman Kavala’nın devam eden tutukluluğu ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini söylemesinin ardından dolar/TL gece saatlerinde 9,85 seviyesini görmüş, işlem saatlerinde ise 9,70-9,80 seviyelerinde seyretmişti.

Büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi’ne atıf yapması ve Erdoğan’ın bu açıklamaları olumlu karşıladığı yönündeki haberlerin ardından Dolar/TL 9,60 seviyelerine düştü.

NE OLDU?

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet etmeyi teyit eder” denildi.

Norveç ve Finlandiya, ABD'nin bu paylaşımını retweet ederek tekrar paylaştı. Kanada'nın Büyükelçiliği ise ABD'nin paylaşımını retweet etmese de aynı ifadeyi yazılı olarak paylaştı.

Reuters ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gelişmeyi olumlu karşıladığını duyurdu.